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剛新婚「3個月才做一次」！壞壞都靠1道具撐場　人妻嘆：想出去解決

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

夫妻如果婚姻生活不「性」福，可能會影響彼此感情。一名人妻表示，和老公愛愛的次數一直都偏少，只有偶爾出去玩，男方才會有「性致」，否則平常都2、3個月才做一次，且無論在哪裡，都需要她穿著情趣內衣才能進行下去，讓她不禁懷疑自己是不是沒有魅力了。

原PO在Dcard發文表示，和老公從認識到結婚大約3、4年，婚前因為距離因素，發生關係的頻率就偏少，無奈婚後狀況也沒有改善，大約2、3個月一次，她不解表示，「如果一個人下班很累，為什麼不會想要早點休息？每天寧可玩電腦玩到半夜1、2點，隔天再早起上班，然後跟我說他每天都很累很累」，每次聽到這些話，即使她很想要也不敢和老公要求。

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原PO也忍不住抱怨，現在的頻率對她來說實在太少了，2人明明才新婚不久，老公卻只有出去玩住飯店時才有感覺，還需要情趣內衣來增加情調，且2天也只做1次。他們久久在家裡恩愛一次，同樣要靠情趣內衣才有辦法進行下去，她不禁開始懷疑自己，「真的一點魅力都沒有嗎…但自認長相也不差、在床上也不會死版，真的不懂問題出在哪？」

▲桃園市劉姓男子去年1月間與未滿16歲女友在住處發生親密關係，導致少女懷孕，一度開心「我要當爸爸了」，後又反悔質疑不是他的種，事後挨告及時達成和解。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／免費圖庫Pixabay）

她之前也向老公提出問題，「為什麼你喜歡追蹤大奶妹、自己看片，但卻從來不曾想過找我呢？我這樣會越來越沒自信」，但對方仍強調上班真的很累，「妳也可以自己來，我覺得很正常，我不會說什麼的」。

原PO無奈表示，「對我來說性很重要」，因為不僅是肉體的接觸，更是一種心靈上的深層交流，如果在婚前知道是這種狀況，真的會好好考慮彼此的關係，她近來甚至萌生要出去解決的念頭了。

網友紛紛表示，「怎麼說呢…這種真的是感覺問題，沒感覺就是交作業感，這種妳也不喜歡吧，如果在家裡穿比較緊身的衣服和瑜伽褲會不會也能提起他的興趣呢」、「婚前少的，婚後只會更少，婚前沒有的，婚後更不會有」、「如果伴侶有心想一起解決，有很多方式，情趣按摩就是可以解決；如果伴侶不想願意，那就自己找尋其他方式，不必一直犧牲委屈自己」、「有一種可能，他做的時候感受不到快樂，只有疲倦跟被要求」。

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