交友軟體「與妹子聊1話題」是禁忌！過來人點頭：瞬間冷掉

▲聊黃色話題會敗好感。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

現代人談戀愛、認識新朋友的方式很多，從遊戲或是交友軟體、朋友介紹都有可能，就有網友指出，聊天時要注意的小地雷，很多男生會忍不住開啟「色色」的話題，隔天女生回覆的速度明顯變慢了，他點出3個原因，即使感覺熱度到了，或是女生自己開這話題，「都不要聊」。

有網友在Dcard發文，在交友軟體上與配對成功的正妹聊得火熱，彼此都覺得對方是自己的理想型，然而，當對話開始趨向黃色話題時，狀況發生變化了，隔天正妹訊息回覆速度變慢，態度變得敷衍，最後直接不讀不回，「這正是交友軟體上最大的陷阱之一：聊黃色話題」。

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他列出3大原因，第一個是目的性太強，就算有吸引到但也可能把人嚇跑；第二點是，即使當下聊天氛圍有到，但之後情緒冷靜下來，女生容易反悔；第三點是女生可能是用聊色當測試，「結果你還很來興致直接自爆，剛好被識破意圖，表現出爆炸需求感，直接變噁男，欠檢舉、封鎖」。

他指出，聊黃色話題對關係進展沒有幫助，「不僅更難邀約出來，還可能給自己留下把柄」，不管是在網路上還是見面，都盡量不要提到此話題。

貼文曝光，不少人認同，「除非是真的長相有加分啦，不然聊色非常扣分，除了聊完會有無盡的空虛感之外，還會因為羞恥感作祟而逃避跟那個人繼續接觸，當然也不可能見面」、「很多想色色的女生，結束後會覺得自己這麼色很不好」、「就我的經驗真的是這樣，本身很色也很愛聊色，但通常在見面前就聊色的目前都沒見過」。不過也有網友指出，「表達能力很重要，只有少數男生聊色的方式會讓人感到有趣，甚至有點心癢」、「冷淡的原因也有可能是正好遇到一些事，真的忙到沒空回覆」。