電話講一半遭槍殺　父聽見傳教士兒「死前驚恐狂喊」卻救不了

▲密蘇里州眾議員貝克的女兒娜塔莉（左）、女婿戴維（右）在海地擔任傳教士，卻遭幫派分子殺死。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國一對傳教士夫婦23日在海地首都太子港（Port-au-Prince）遭幫派分子槍殺，事發當時，男方正與遠在家鄉的父親通電話，講述教會遭到第一批歹徒洗劫的過程，此時竟然又被第二批歹徒闖入擊斃，他生前不斷發出驚恐呼喊，遠在千里之外的爸爸卻沒辦法拯救心愛的兒子。

美國傳教組織「海地宣教會」（Missions in Haiti）創辦人之子、23歲傳教士戴維（Davy Lloyd），他21歲的妻子娜塔莉（Natalie Lloyd），以及宣教會駐海地負責人蒙蒂斯（Jude Montis）都在這場攻擊中喪生。其中，娜塔莉更是密蘇里州眾議員貝克（Ben Baker）的女兒。

夫妻倆23日帶著海地孩童走出教會時，遭到幫派「Terre Nwa/Terre Noire」攻擊洗劫，3輛汽車、設備、錢財都不翼而飛，包括宣教會這周預計發放的薪資單，戴維更被綁起來痛毆一頓。

劫匪離開後，戴維被孩童們鬆綁，並且透過電話與父親描述剛才遭遇，卻又聽見門口傳來騷動，於是說道「爸，我們又發生動亂了，我必須去看看發生什麼事」，未料他與妻子及同事都沒能逃過第二批歹徒的毒手。

▲▼海地首都太子港90%區域遭幫派把持，幫派戰爭、殺戮、綁架與性暴力激增。（圖／路透）

事發前一天，48歲的「海地宣教會」創辦人大衛（David Lloyd）才從太子港返回奧克拉荷馬州，把兒子和媳婦留在當地，看管宣教會的學校、兒童之家跟麵包店。他聽見電話那一頭爆發混亂，兒子仍在瘋狂訴說發生了什麼事，「他們最終進了房子，把他們三個人都殺了」

大衛表示，儘管2月底開始，海地幫派暴力活動激增，兒子與媳婦依然相信自己很安全，「我完全不知所措，處於完全的震驚之中。我還沒有感覺到哀傷，也沒有做任何其他事情。我吃不下東西，也無法思考。」至於娜塔莉的父親、密蘇里州眾議員貝克（Ben Baker）則尚未發表公開評論。

戴維在父母創立的「海地宣教會」長大，會說加勒比海方言克里奧語（Creole），在美國就讀聖經學院時，曾向追求的女同學表示，「如果妳不願在海地度過餘生，就不用跟我說話了，因為那是我的家鄉。」

夫妻倆2022年6月結婚，同年3月搬到海地，全職從事傳教工作。娜塔莉也經常在Instagram發布生活點滴，未料遭遇劫難。