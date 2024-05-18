沈伯洋遭推倒腦震盪！台北大學教授齊「譴責國會暴力」　連署書曝

▲立法院院會，朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

立法院昨(17)日角力三讀國會改革法，藍綠白三黨爆發嚴重肢體衝突，數名立委受傷送醫，立委沈伯洋重摔頭部著地，有腦震盪症狀，台北大學6位教授發起連署，嚴厲譴責國會暴力行為，籲各界加入連署譴責暴力。

台北大學社會系張恒豪教授、台北大學法律系官曉薇教授、台北大學法律系侯岳宏教授、台北大學社會學系陳宇翔副教授、台北大學社會工作學系游以安副教授、台北大學社會工作學系陳玟如助理教授等6名學者發起「嚴厲譴責國會暴力」連署，不但發表聲明譴責暴力，更呼籲各界加入連署。

連署書指出，台北大學沈伯洋老師進入國會，本期為國家社會奉獻專長，屢屢問政秉持學者實事求是之嚴謹態度，至今無一日懈怠。今日卻遭逢嚴重暴力對待，被人刻意由高處丟下，且過程中亦有人趁機拳頭相向，整個過程影片為證，不容狡辯。

▲台北大學教授發起連署，嚴厲譴責國會暴力行為。（圖／翻攝「嚴厲譴責國會暴力」網路連署）

台北大學連署書聲明，而今發生此等憾事，故發起人嚴厲譴責任何暴力行為，並呼籲國會暴力不屬於免責範圍，若不立刻制止國會暴力的發生，將對社會大眾產生極不良、不義、不公之示範。最後，盼沈伯洋老師與本次所有受傷者，能早日康復。

立法院17日爆發藍綠白黨團衝突，造成6名立委受傷送醫，其中沈伯洋因遭到惡意推倒，頭部著地，經送醫診斷有腦震盪、左側頭顱撞傷等情況。