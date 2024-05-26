墨西哥熱浪飆45℃奪48命　科學家警告：可能還會更熱

▲墨西哥熱浪已持續數周，民眾外出撐傘遮陽。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥熱浪持續數周，氣溫飆破攝氏45度，根據政府衛生部門數據，全國自3月份以來已有48人因酷熱天氣死亡，同一期間多達950多人受到熱浪影響，身體健康出狀況。墨西哥今年3月至7月會有5波熱浪來襲，科學家警告，未來溫度有可能繼續創新高。

路透、菲律賓每日詢問報報導，墨西哥今年3月17日開始出現高溫天氣，如今正處於第3波熱浪，3月至今已有48人熱死，大多與中暑、脫水有關，且光是在5月12日至21日期間，就有22人的死亡原因與高溫有關。另外，當地還有950多人因高溫身體不適，出現中暑、脫水、曬傷等狀況。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，今年高溫相當異常。首都墨西哥城位在海拔2240公尺處，很少有居民在家中裝設空調，但根據墨西哥國家水務委員會數據，墨西哥城在5月9日這天飆到創紀錄的攝氏34.3度，而東北部的聖路易斯波托西州（San Luis Potosi）最高溫則是來到攝氏49.6度。

墨西哥國立自治大學的氣候變化研究項目協調員艾斯特拉達（Francisco Estrada）警告，未來兩周的高溫有可能繼續創新高，今年將成為歷史上最熱的一年。

根據去年統計數據，墨西哥人口數為1.29億人，在3月至10月的炎熱季節期間，有419人因高溫死亡。