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阿里山公路1男墜谷12天！遺體腫脹蟲蝕　5／29解剖確認身分

▲▼ 「民眾於阿里山公路墜崖，竹崎分局動員山地義警及消防、義消、民間救難協會人員，歷經12日搜救尋獲惜已成冰泠遺體」 。（圖／竹崎分局提供）

▲男子在阿里山公路68.8k處墜崖，警消持續搜索12天，25日終於找到男子遺體。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

嘉義縣台18線阿里山公路68.8公里處，14日有1名男子墜崖，警方獲報後隨即通報嘉義縣消防局及救難人員義消、山警到場搜救，但卻遲遲未找到男子身影，持續搜尋12天，終於在昨（25日）下午發現男子，但人已明顯死亡；檢方昨日相驗，但遺體已腐敗腫脹，臉部被蟲蝕，無法辨認身分，安排29日解剖與DNA鑑定確認死者身分。

▲▼ 「民眾於阿里山公路墜崖，竹崎分局動員山地義警及消防、義消、民間救難協會人員，歷經12日搜救尋獲惜已成冰泠遺體」 。（圖／竹崎分局提供）

竹崎分局樂野派出所14日接獲民眾報案，指阿里山公路68.8公里處有1名男子，站在護欄護欄外，不像是拍攝風景之遊客，十分怪異，立即派員前往查看，員警到場後卻未發現男子身影，但是發現路旁芒草有被壓過的痕跡。

警方調閱監視器後，發現該名男子獨自騎乘機車至阿里山，將機車停在阿里山公路旁停車場後，以徒步方式行走約2公里多的路程，至案發處墜崖，但警消搜索多日都未發現男子身影。

▲▼ 「民眾於阿里山公路墜崖，竹崎分局動員山地義警及消防、義消、民間救難協會人員，歷經12日搜救尋獲惜已成冰泠遺體」 。（圖／竹崎分局提供）

直到25日下午，阿里山山地義警、義消以徒步方式下切懸崖約5、600公尺後，終於在懸崖下方麻竹園內發現該男子遺體，以背負之方式，將遺體背至繩索下放之端末，再以繩索拉上，最後到達吊車可以吊掛之位置，利用吊車吊至地面。

據了解，死者疑似是53歲洪姓男子，住在雲林縣湖口鄉，但因遺體已腐敗腫脹，難以辨認，檢方安排29日解剖及DNA鑑定，進一步確認死者身分。

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