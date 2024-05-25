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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲聲援被迫表態藝人　林楚茵指臉書圖用廈門鼓浪嶼

▲▼柯文哲臉書發文的照片被林楚茵質疑。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲柯文哲臉書發文的照片被林楚茵質疑。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

文／中央社

民眾黨主席柯文哲今天透過臉書表示，藝術應有創作自由的空間，對岸必須尊重表演藝術者，不要再以政治表忠的方式，破壞兩岸間的關係，被迫「交作業」的表態，換來的不是尊重，而是厭惡感。

不過，民進黨立委林楚茵在臉書發文質疑，柯文哲臉書聲援貼文不痛不癢，甚至圖卡照片還是廈門鼓浪嶼；她要求柯文哲，不要忘記曾選過中華民國台灣總統，並回答，是否授意用廈門照片及其用意，想發文蹭流量，也要講出個道理吧。

總統賴清德520上任後，許多台灣藝人做出政治表態。五月天24日晚間在北京開演唱會時，主唱阿信提到「我們中國人」，歌手「信」（蘇見信）更在微博發文「我一直都是支持統一的啊」。

▼林楚茵質疑柯文哲臉書發文的照片。（圖／翻攝自Facebook／立法委員　林楚茵）

▲▼林楚茵質疑柯文哲臉書發文的照片。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 林楚茵）

柯文哲今天透過臉書表示，2016年大選前一晚，藝人周子瑜含淚道歉的影片，激起全台年輕人憤怒，他相信這是當年影響選舉結果的重要因素；因此，前總統蔡英文在勝選演說表示，「只要我當總統一天，沒有人需要為他的認同而道歉」，讓他非常感動。

柯文哲表示，固然蔡政府過去8年，台灣內部還是因為認同不同而吵架，但是中國大陸更誇張，被迫表態的藝人越來越多，讓陪伴藝人成長的台灣粉絲尷尬又痛心。

他指出，藝術應有創作自由的空間，對岸必須尊重表演藝術者，不要再以政治表忠的方式，破壞兩岸間的關係，被迫「交作業」的表態，換來的不是尊重，而是厭惡感。

柯文哲說，最近中國先圍台軍演，再接連逼迫台灣藝人表態，所有這些作為，毫無疑問的讓兩岸民心更加疏離。

柯文哲指出，台灣也要竭盡所能保障民眾的表演藝術空間，不要讓政治凌駕文化，影響藝人的自由發展。而且，台灣一定要做得比大陸文明，因為他相信兩岸之間，最後還是制度、文化、文明的競爭。

此外，柯文哲今天傍晚出席印度台北協會舉辦的「印度夏日狂歡節」，除參加點燈祈福儀式，也在現場大啖咖哩飯、三角餅及印度拉茶；但因出席時間與國民黨主席朱立倫錯開，兩人並未同台碰面。

媒體詢問柯文哲，如何看待昨天民眾黨立委麥玉珍與民進黨立委林淑芬發生肢體衝突，以及賴總統透過臉書對國會職權修法的看法。柯文哲均無回應，僅表示明天有排訪問再好好講。

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