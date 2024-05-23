譴責中共圍台軍演！民眾黨：賴清德演說強硬　民進黨有無提早因應？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

中共解放軍23日宣布，東部戰區宣布組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，23日7時45分起至24日在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍」演習，宣稱是對台獨分裂勢力謀「獨」行徑的懲戒。民眾黨發聲明表達強力譴責，同時也認為國防部應審慎應對，總統賴清德就職演說強硬，可預期中國一定有很多反應，民進黨是否有提早因應，應向國人說清楚。

針對中共23日宣布在台灣周邊展開「聯合利劍」演習，民眾黨23日中午發表聲明表達強力譴責，以軍事騷擾侵害台海穩定，只會讓兩岸關係越來越遠；中共舉行「聯合利劍-2024A」演習強調是對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告，民眾黨譴責中共用任何形式的阻撓與干涉，更不應動輒文攻武嚇，呼籲對岸停止這種破壞台海穩定的行為。

面對中共加大力道的軍演，民眾黨也認為，國防部應審慎應對，賴清德在就職演說態度強硬，可以預期中國一定會有很多反應，民進黨政府是否有提早因應，應向國人說明清楚。

民眾黨指出，面對這樣的文攻武嚇，社會要能更成熟、經得起挑戰，用「韌性社會」面對各式各樣的挑戰，而民眾黨向來秉持5個互相原則，即「互相認識，互相了解，互相尊重，互相合作，互相諒解」，用交流減少敵意、減少誤判和擦槍走火的可能，兩岸間應降低衝突，創造和平的環境。