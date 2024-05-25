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婆婆喊「姑姑不婚你要照顧她」　人妻曝兒神回1句！老人家臉秒鐵青

婆婆喊「姑姑不結婚」：老了你要照顧她　人妻曝兒神回1句！老人家臉秒鐵青

▲現今社會愈來愈多人選擇不結婚、不生小孩。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

現今社會愈來愈多人選擇不結婚、不生小孩，一個人輕鬆自在。一名人妻分享，婆婆常灌輸兒子，因為姑姑不會結婚，所以等姑姑老了要兒子照顧姑姑，結果兒子回這句，讓她跟老公當場笑出來。

人妻在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，吃飯的時候，兒子跟他姑姑說「妳可以去交男朋友，不要花太多時間在我這，喜歡小孩自己生呀，因為以後我還是以爸爸媽媽為主」。

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人妻透露，這下不得了了，婆婆聽完後不開心，馬上回嘴。婆婆說，「不可以，以後要顧姑姑，你姑姑應該不會結婚。」兒子秒回，「我養不起那麼多人。」人妻笑說，「我先生當場笑出來，直誇講兒子回得好。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「感覺婆婆常常對孫子講這種話，講到孩子都受不了」、「媽媽教得好」、「兒子那麼小就人間清醒了」、「婆婆崩潰」、「這個兒子聰明」、「而且老公也說孩子對，證明老公不會為了妹妹，還是姐姐要求孩子做不對的事情」。

不過，也有網友直言「姑姑有房產的話，可以斟酌考慮」、「也不一定不行，姑姑應該有個千萬遺產吧」。

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