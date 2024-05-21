文化幣「加碼1200點」挺花蓮！16到22歲都能領　6月8日上路

▲文化部加碼推出「花蓮振興文化幣」1200點，只要是符合今年文化幣領取資格的16-22歲青年，到花蓮都能領。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

為協助花蓮地震災情後產業振興，行政院提出「0403震災復原重建方案」，文化部今（21）日宣布推出「花蓮專屬文化幣」，只要是符合今年文化幣領取資格的16到22歲青年，到花蓮都能再領1200點，專屬使用於花蓮地區藝文消費，可在花蓮買書、看國片、看表演、參加體驗及小旅行等，6月8日起發放！

文化部推出「文化幣花蓮限定，擴大加碼1200點」，凡符合民國113年文化幣領取資格的16到22歲青年（出生日期在民國91年1月1日到97年12月31日），只要到花蓮的文化幣藝文消費點，出示會員條碼及身分證件，經消費點驗證身分後，就能馬上領到1200點「花蓮振興文化幣」。搭配觀光署推出的住宿補助、臺灣好行、觀光巴士等交通優惠，就能在端午假期及暑假進行一場藝文之旅。

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文化部說明，加碼的「花蓮振興文化幣」不僅可與原本還有的文化幣合併在花蓮使用，也持續享有獨立書店「點送1點、表演藝術青年席位、攜伴看國片贈100點、消費滿200點抽獎等優惠。

▼文化部擴大加碼推出「花蓮振興文化幣」，凡符合資格的青年，到花蓮能再領1200點。（圖／文化部提供）

首波加碼的花蓮專屬文化幣自6月8日開始領用，同樣可使用至年底為止。文化部首先以2000萬元額度，預計帶動超過1.6萬人於花蓮進行文化體驗及消費，期盼青年朋友共同力挺花蓮震災後的產業振興。

文化部表示，目前花蓮境內已有176個藝文消費點，也持續受理藝文產業加入文化幣行列。而藝文事業、團體或工作者若符合文化幣適用範圍，只要到文化幣藝文消費點平台（https://stcp.moc.gov.tw）線上提出申請，輸入基本資料、銀行帳號，並檢附應備文件，經文化部審核通過後，即可成為文化幣合作藝文消費點，審核將採隨到隨審，加速程序。

為了擴大邀請花蓮藝文業者，文化部將於5月31日於花蓮文創園區、6月7日於光復鄉中區藝文基地辦理招商說明會，協助店家更加了解文化幣相關規範。

▼文化部擴大邀請花蓮藝文業者，舉辦招商說明會。（圖／文化部提供）

花蓮振興文化幣藝文消費點說明會報名網址：https://seminars.tca.org.tw/D15o01768.aspx



【場次1】

時間：113年5月31日上午10:30-12:00

地點：花蓮文化創意產業園區第23棟（花蓮縣花蓮市中華路144號）

【場次2】

時間：113年6月7日下午3:00-4:30

地點：花蓮縣中區藝文基地（花蓮縣光復鄉中正路一段127號）

文化幣官網：https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/

文化幣藝文消費點平台：https://stcp.moc.gov.tw