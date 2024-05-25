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熱帶低壓將成颱　日本下周防警報級大雨

▲▼日本氣象廳於25日下午1時20分發布的熱帶低氣壓天氣圖。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲日本氣象廳25日下午1時20分發布的熱帶低氣壓天氣圖。（圖／翻攝日本氣象廳）

文／中央社東京25日綜合外電報導

日本氣象廳預測，今年第1號颱風「艾維尼」可能在今天晚間前形成，並朝日本移動。對日本來說，在颱風接近前因為潮濕空氣加上梅雨鋒面影響，部分地區下週須防警報級大雨。

根據氣象廳下午1時20分公布的颱風路徑潛勢預測圖，目前在菲律賓的熱帶低氣壓，今天中午12時正以時速35公里快速朝西北西移動，中心氣壓1006百帕、近中心最大風速每秒15公尺、最大瞬間風速每秒23公尺。

目前預料這個熱帶低氣壓將逐漸增強，在今天晚間9時前可能生成今年第一號颱風，之後行進路徑將轉向東北，預測28日中心位置在日本沖繩南方海面上。

日本朝日電視台報導，熱帶低氣壓成颱後將邊增強邊北上，預計下週將朝沖繩南方移動。

目前令人擔憂的是颱風帶來潮濕空氣與梅雨鋒面的「雙重打擊」，潮濕空氣的流入可能導致梅雨鋒面發展更為旺盛。

日本2023年6月曾發生颱風助長鋒面發展，造成西日本到東日本靠太平洋側地區降下破紀錄大雨的情況。

因此，日本列島多數地區下週都可能降雨，預料西日本及東日本的靠太平洋側地區，將在颱風接近前的27日到28日出現警報級大雨。

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