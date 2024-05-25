進化義消技能多元化　南消六大隊辦理BLS基本救命術訓練

▲南消六大隊辦理「六大義消人員BLS基本救命術訓練」，此次訓練內容包括傷患搬運法、傷口包紮止血、斷肢或大量出血的戰術止血帶使用，及CPR+AED的操作綜合情境演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南消六大隊依據消防署「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」辦理「六大義消人員BLS基本救命術訓練」，此次訓練內容包括傷患搬運法、傷口包紮止血、斷肢或大量出血的戰術止血帶使用，及CPR+AED的操作綜合情境演練。

隨著災害環境日益複雜和天然災害的不斷增加，整體救災能力及所需人力的要求愈加繁重，強化警義消夥伴救災救護技能的多元化變得至關重要。第六大隊大隊長邱淵明表示，我們的義消夥伴搶救技能不應僅侷限於火災搶救，還應擴展至廣泛的救護領域，讓義消具備應對各種災難情況的能力。如此一來，未來面對大規模災難時，我們將能提供更強大的救災能力應用於災害現場。

消防局長李明峯指出，強化義消的救災救護技能多元化，是應對複雜災害環境和增加天然災害的重要政策，不僅能提升整體救災能量，還能更有效地保障人民生命財產安全。

市長黃偉哲表示，感謝義消兄弟長期以來對社會的無私奉獻，政府也持續關注義消夥伴的身心健康狀況，並在近幾年提供相關健康檢查補助費用，期盼能激勵更多市民參與救災救護工作，進一步提升社會對災害應變和抵禦能力。