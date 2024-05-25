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北市東區捷運站外「真人秀」　他手伸女友人褲裡狂摸...警方出手了

▲▼北市東區sogo捷運站口上演活春宮，男將手伸進女子褲內狂摸。(圖／翻攝《Dcard》論壇）

▲北市東區sogo捷運站口上演活春宮，男將手伸進女子褲內狂摸。(圖／翻攝《Dcard》論壇）

記者邱中岳／台北報導

北市警大安分局敦化南路派出所警員，23日晚上接獲報案，忠孝東路SOGO前躺著1名女子，有另名男子將手伸進女子褲內狂摸，整個過程被網友拍了下來，但是雙方到案後卻表示為朋友關係，女子並未對男子提出相關告訴，但是因為公然做出不雅動作，警方也依照公然猥褻罪嫌將人送辦。

警方調查，1名30歲的M姓男子在23日與26歲的C姓女子以及另名友人，一同前往北市東區的一家餐酒館吃飯，酒過三巡後準備前往捷運站各自解散，其中友人先行離開，留下2名男女在捷運站4號出口，但是卻被網友拍下2人在地上「交疊」，男子還企圖將手伸進去女子褲裡狂摸。

事後影片被人拍下，並且影片也被上傳到網路上，影片下方還註明：「昨天和朋友在東區路上撞見這噁男在路上猥褻女生，當時拍下這可惡的行徑，本只是單純想救女生，並阻止這行為好讓女生有個證據，沒想到已經在threads發酵了」。

影片被分享到《Dcard》論壇引發熱議，網友看了以後紛紛表達意見，「真的好噁哦」、「看了有夠不舒服…」、「就算是朋友也不能在路上做這些吧，女生還酒醉欸」、「直接在大馬路上發情是什麼牲畜的行為」、「超噁，就算是朋友，在路邊有確定ㄟ」、「跟公狗發情四處亂幹沒兩樣」。

儘管後來被下架但也引起警方高度關切，立刻通知當天在場的女子到案說明，女子表示2人是朋友關係，針對此事件並不願提出告訴，另外男子因為將手伸進去女子褲子裡面，因此涉及公然猥褻罪嫌，訊後也依照規定函送法辦。

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