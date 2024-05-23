賴打男2天前就騷擾路人！家屬送醫後自行離院　又跑北捷玩打火機

記者陳以昇、莊智勝／台北報導

中捷21日才傳出隨機砍人案，未料北捷也有狀況，一名女網友發文指出，22日晚間忠孝敦化站有名男子一直在車廂內重複點打火機，提醒民眾注意；後續捷運警察隊也到場處理，並將男子請離站。據了解，該名男子精神狀態不穩定，20日下午就曾於板橋莒光路巷內持打火機騷擾民眾，當時警方還請家屬將男子送往亞東醫院治療，未料男子21日自行離院、22日晚間再度持打火機到捷運站騷擾民眾。

警方調查，22日晚間9時許捷運警察隊接獲報案，一名女子通報有人在捷運車廂內不斷點燃打火機，雖然未冒出火星，但打火機不斷發出「噠噠噠」聲音，十分嚇人。警方獲報後於忠孝復興站將男子攔下盤查，發現男子精神狀態不佳，雖然持打火機不斷做出點火動作，但火都沒有點燃，因此告誡男子不要在捷運站內點燃打火機或抽菸，否則將依法開罰，後警方也陪同將男子請離捷運站。

▲吳男22日晚間持打火機在捷運車廂內騷擾乘客，遭捷運警察驅離。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方進一步調查，發現該名吳姓男子(44歲)早在20日就曾持打火機騷擾路人，當天下午2時許警方接獲報案，一名男子於板橋區莒光路16巷口手持打火機不停把玩、點火，且眼睛緊緊盯著路過民眾，並步步靠近，嚇得民眾連忙報警。警方到場後發現吳男精神狀態不佳，但由於未有實質犯罪行為，因此只能通知家屬並將其送往亞東醫院治療。

怎料吳男21日竟自行離開醫院，短暫返家後又帶著打火機出門，22日晚間9時許又以同樣手法在捷運車廂內騷擾民眾，遭到捷運警察驅離。警方了解，吳男離家時沒有帶手機，家屬目前也連繫不上他，由於吳男沒有犯罪，警方也無法拘捕，僅能請家屬盡快找帶人並帶回家。