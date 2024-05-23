北捷驚現「賴打男」！車廂內對女乘客狂按爆恐慌　超扯動機曝

記者邱中岳／台北報導

台中捷運21日才發生砍人案，卻在22日有1位女網友發文表示，北捷忠孝敦化站有一名男子在車廂內一直重複點打火機，希望搭乘北捷藍線的民眾要注意這位危險人物，且已在忠孝新生站通報，捷運警察隊在22日晚間接獲通報後，已請捷警於忠孝復興站攔查並陪同離站，男子則辯稱，當時是要到出口抽菸，所以才將打火機拿在手上。

警方調查，在22日晚上9時許，捷運警察隊警員接獲報案，1名女子通知有人在捷運車廂內不斷點燃打火機，嚇得女子立刻通知警方，警方在忠孝復興站將人攔下後盤查，發現男子精神狀態不佳，但是手持打火機並沒有點燃的動作，立刻告誡男子不要於捷運站體內點燃打火機或者抽菸，否則將依照規定開罰。

▲女子搭捷運遇到他狂摩「賴打」，警員將人勸離捷運站體。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，民眾搭乘捷運勿攜帶各類易燃物品，旅客行為如有影響行車或他人安全，可依大捷法第50條之1第1項第2款「任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作」，處1萬元以上，100萬元以下罰鍰，捷運公司得拒絕運送外，不聽勸止則可處7500元罰鍰。

警方表示，22日下午9時許，捷警隊警員在忠孝復興站執行守望勤務，當下接獲女子告知，有1名男子手持打火機不斷點燃，捷警接獲旅客反應後，立即前往處理，並於主詢問處旁手扶梯發現該名行為怪異男子，但是到場後男子並沒有點燃的動作，所以當下指示進行勸誡，並告知男子要抽菸可以到捷運站體外。