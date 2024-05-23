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社會 社會焦點 保障人權

兒搭中捷遭砍！父：不能責怪兇嫌父母　曝第一時間未跑原因

記者白珈陽／台中報導

台中捷運21日爆發洪姓男子持刀砍人案，造成「長髮哥」許姓男子及17歲呂姓高中生傷重住院。案發兩天後，呂姓高中生的父親今（23）日出面報平安，表示兒子復原狀況非常好，感謝社會大眾的鼓勵與集氣（加油之意）；呂父也說，對於洪嫌的父母，因對方已經在大眾面前鞠躬道歉，且兇案並不是他們所為，不能夠去責怪他們，「我們也原諒他們了。」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲呂父表示，洪嫌父母已經在大眾面前鞠躬道歉，兇案並不是他們所為，「我們也原諒他們了。」（圖／民眾提供）

根據中捷內部監視器畫面顯示，案發時洪嫌在車廂內亮出刀子，眾人見狀立即起身逃竄，唯獨1名身穿黑衣的男子還坐在座位上四處張望，未在第一時間逃跑。據查，這名黑衣男就是本案受害者之一的17歲呂姓高中生。

呂父今日上午於台中林新醫院前受訪，媒體詢問呂父是否有看到這段被揭露的影像？呂父表示有看到，他問兒子為何坐在那邊沒有動？兒子跟他說，因被人擋住視線，沒看到殺人犯走過來，想逃跑時已經被洪嫌砍到，被連砍3刀之後就趕緊逃跑。

▲▼ 。（圖／台中市議員陳俞融提供）

▲呂姓高中生第一時間未逃跑，呂父說，兒子被人擋住視線，沒看到殺人犯走過來。（圖／台中市議員陳俞融提供）

呂父接著轉述，「兒子說，被砍第3刀後覺得不對，洪嫌還是要繼續砍他，立刻快點跑，不然真的是沒有命了，他往後跑洪嫌追不到他，才轉去砍別人，若沒有跑的話…」，呂父表情突然嚴肅，卡在嘴邊說不出的話，讓採訪的媒體都心有戚戚焉。

呂父表示，兒子共被砍3刀，最嚴重的是背部的那一刀，砍到骨頭都斷了，目前已用金屬固定住，不過恢復狀況非常好，可能因為是年輕人，加上有大家的鼓勵跟集氣，好的很快，謝謝社會大眾的關心，也感謝醫療團隊的悉心照顧。

媒體問及洪嫌的雙親在媒體上代子道歉有何看法？呂父說，畢竟對方已經在公眾面前鞠躬道歉，這個部分他不去多做追究，其實也不是他們（洪嫌父母）做的，也不能夠去責怪他們，他也已經原諒了。

談及台中市長盧秀燕宣布本案相關乘客可終身免費搭乘中捷，呂父說，他問兒子還敢不敢、會不會怕搭捷運？兒子說不會怕，且對於可免費搭捷運「感覺不錯」，兒子是個很勇敢的孩子。

至於學校方面，呂父指出，兒子是台中專科學校的二年級生，目前學校已幫忙讓兒子休息養傷，很多人士都給予祝福與關心；呂父也呼籲，中捷相關單位可提供更多的安全措施，讓台中民眾對捷運更有信心。

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