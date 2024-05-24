新航亂流上修至108傷患　近30人傷及頭顱和脊椎！2歲童甩到腦震盪

▲新加坡航空班機遭遇嚴重亂流，行李櫃被人「撞出凹陷」。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

新加坡航空編號SQ321航班21日在泰國上空遇上嚴重亂流，造成1死104傷，截至23日仍有41人正在接受治療，其中20人在加護病房。曼谷一家醫院負責人表示，傷者中有6人顱部及腦部損傷、22人脊椎損傷，至於最嚴重的傷者現在還無法確定是否會有永久性癱瘓的情況。

根據衛報等外媒23日報導，收治數十人的曼谷三美泰席娜卡琳醫院（Samitivej Srinakarin Hospital）院長艾迪農（Adinun Kittiratanapaibool）表示，目前仍在住院的41名傷者中有22人脊椎損傷、6人顱部及腦部損傷，還有13人骨骼、肌肉或內臟等軟組織損傷。共有19名男性與22名女性，年齡介於2歲到83歲，包含一名腦震盪的2歲幼童。

艾迪農表示，醫院從未治療過這種因為亂流所造成的傷害情況。當被問到狀況最為嚴重的病例時，艾迪農說，現在判斷是否會有永久性癱瘓的情況仍為時過早，醫生們需要觀察手術後肌肉功能是否恢復才能評估。

據報導，這架新航SQ321班機載著211名乘客與18名機組人員從倫敦飛往新加坡，21日在泰緬上空遭遇劇烈亂流後，乘客與機組人員在機艙內被拋飛甩向天花板，據乘客透露天花板甚至被撞出凹洞。這場意外導致一名73歲英國男子不幸心臟病發身亡，104人受傷。新航執行長吳俊鵬發聲明道歉，並對逝者家屬致哀。