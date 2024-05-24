新航宣布「事故航班」更改航道避亂流！　安全帶燈亮後禁供餐

▲新航遭遇恐怖亂流，5分鐘內陡降6千英尺，行李櫃被人撞出凹陷。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

新加坡航空（Singapore Airlines）SQ321航班21日原定從倫敦飛往新加坡，然而卻在泰國上空遇到嚴重亂流，導致1死104傷，其中6人頭顱損傷、22人脊椎受傷，部分旅客可能會終身癱瘓。為此，新航宣布調整機上安全帶指示燈的規定，未來只要警示燈亮起，將全面禁止供餐與熱飲，並調整事故航班的航道。

根據《路透社》報導，新航21日發生嚴重亂流事故，導致嚴重後果，多名乘客與空服人員被拋飛至天花板，傷勢嚴重。事發後，新航也宣布，將採取更嚴謹的措施應對亂流，包括在安全帶指示燈亮起時不提供熱飲或餐食。

此外，新航也宣布事故航線更改航道，發生事故的SQ321航班在21日後已完成了2趟飛行，且皆避免飛越容易發生亂流的緬甸上空，改走孟加拉灣和安達曼海上空。根據FlightRadar 24的飛行數據顯示，改變後的飛行時間與之前相差無幾。

新加坡航空在聲明中指出，「我們將持續檢討程序，乘客和機組人員的安全是我們最重要的考量。」

SQ321航班21日原定從倫敦飛往新加坡，當時機上載了211名乘客和18名機組人員，然而飛機卻在飛行途中遭遇亂流，被迫緊急降落曼谷。