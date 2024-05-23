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印17歲少年「酒後開保時捷」撞死2人　法院判：罰寫300字報告

記者張方瑀／綜合報導

印度浦那市一名無駕照的17歲少年，酒後開著保時捷，超速撞上一輛機車，造成機車上2人死亡。然而，肇事少年的父親是當地著名的房地產大亨，法院最終卻只判處少年15天的社區勞動服務，並繳交一篇有關道路安全的300字報告，引發當地民眾不滿。

根據CNN的報導，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）副首長法德納維斯（Devendra Fadnavis）指出，這名17歲的少年於19日在浦那市（Pune）酒後開著保時捷超速行駛，撞上了一輛機車，導致2人死亡，警方隨後將他拘留，並送往少年司法委員會。

▲▼印17歲少年「酒後開保時捷」撞死2人。（圖／翻攝自X）

▲印度17歲少年無照又酒後駕車，結果超速撞死2人。（圖／翻攝自X）

法院隨即批准了他的保釋申請，但要求他進行15天的社區勞動服務，並撰寫一篇300字的道安法規報告作為處罰。法德納維斯憤怒表示，浦那警方曾向法院提請，將這名肇事少年以成年人身份審理，但法院未予採納，仍以少年犯身份處置。

印度在2015年修改法律，規定16歲以上的未成年人若犯下重大罪行，可以像成年人一樣接受審判。這名少年已經17歲8個月，符合該條件，但法院仍選擇以少年犯的方式審理此案，引發外界批評。

報導指出，肇事少年的父親是當地著名的房地產大亨，而被撞死的兩人分別是25歲的軟體工程師阿瓦迪亞（Anis Awadhiya）和柯沙（Ashwini Kosha），兩人在猛烈撞擊下當場死亡。

浦那市警察局長庫瑪爾（Amitesh Kumar）表示，這名少年的父親因涉嫌允許未成年兒子駕車而被捕，3名賣酒給少年的小販也被警方逮捕，「我們採取了最嚴格的措施，並將盡一切努力確保這兩位年輕人的死亡能夠得到公正審判，肇事者能夠受到應有的懲罰。」

這起事件引發當地民眾和網友不滿，譴責法院對少年的寬鬆處罰，呼籲當局對駕駛行為採取更嚴厲的行動。

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