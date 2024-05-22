　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

14歲少女遭兄弟性侵！完事「塞火爐活活燒死」　2人判死7人無罪釋放

▲▼警戒線。（圖／CFP）

▲印度2名男子因對一名14歲少女施以性侵，並將其活活燒死，而被判死刑。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度一對兄弟因輪流性侵一名14歲少女，並在事後將其活活燒死，而在18日被比爾瓦拉（Bhilwara）法院判處死刑，而同案的另外7名被告，包含3名被指控試圖銷毀證據的女性，都被宣告無罪。不過，由於被釋放的其中2名女子與涉案的兄弟有婚姻關係，因此她們的無罪判決可能會在高等法院受到質疑。

據《每日郵報》報導，去年8月2日，年僅14歲的少女在外出放羊後意外失蹤。她的哥哥出門尋找時，發現附近游牧民族建造的木炭爐中，有一個爐子正在冒濃煙，這引起了他的注意，因為游牧民族通常不會在晚上生火。心生懷疑的哥哥隨即上前查看，不料卻在爐子裡找到他幾天前送給妹妹的一條手鍊，嚇得他立即報警。

當局在接獲報案後，迅速排出法醫專家和警察組成的小組趕到現場，並在爐子裡發現少女的部分遺體和衣物、鞋子的殘骸。隨後，警方證實，女孩在被塞進木炭爐焚燒前還活著，而法庭文件也顯示，受害者被活活燒死前，曾被人泼過石油化學物質。

警方對此案展開調查後發現，共有11人參與了此案，其中還包括2名未成年人，而這11名嫌犯也全數被逮捕歸案。今年5月18日，年齡分別為25歲與21歲的男子卡魯（Kalu）與坎哈（Kanha Kaleblia），因輪流對少女施以性侵，並在事後將其活活燒死，而被比爾瓦拉保護兒童免受性犯罪（POCSO）法院判處死刑。

法官古普塔（Anil Gupta）在宣布判決時，將此案描述為「罕見案件中最罕見的」。受害者的父母也在聽證會上痛哭表示，「我們終於得到了正義。我們最近幾個月都吃不下飯。現在我們終於可以安心了。」

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

ET快訊
快訊／股東要失望了！路易莎突宣布「撤回上櫃申請」
殺人未遂犯行蹤曝！搭公車往新莊逃逸
藝人集體轉發「台灣必將回歸祖國懷抱」　侯佩岑、歐陽娜娜加入
快訊／中捷3刀男殺人未遂罪聲押！
快訊／捷運出站畫面曝！　殺人未遂犯穿著格紋襯衫
快訊／退休男遭詐騙3000萬房產　關鍵買家羈押禁見
快訊／高雄刑大遭搜索　3人被帶走
獨／女警半套店兼差　自家人曝秘辛
快訊／民眾目擊通報！　殺人未遂犯疑在林口
00940換股！長榮遭狂砍近2.3萬張　股價逆勢抗跌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

停車場撿到1分錢　男用它刮彩券竟「刮中千萬頭獎」！一夕變身富豪

TikTok被爆全球大裁員　距拜登簽署「封殺法案」不到1個月

14歲少女遭兄弟性侵！完事「塞火爐活活燒死」　2人判死7人無罪釋放

男友拿「前女友」的戒指求婚！她收下才知是二手婚戒　委屈討拍

CNN報導「521包圍立法院」：賴清德政府面臨挑戰

多國承認巴勒斯坦國！　以色列怒轟：這是對哈瑪斯的獎勵

機上強抱、強吻「全日空空姐」！　55歲男涉猥褻被逮

俄羅斯擬修改國界！調整「波羅的海」俄領海邊界　芬蘭急跳腳

全球高北極最後私人土地待售　挪威防落中俄之手

遊義大利特別砸錢訂「無敵海景房」　女抵達飯店看到真相大傻眼

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

停車場撿到1分錢　男用它刮彩券竟「刮中千萬頭獎」！一夕變身富豪

TikTok被爆全球大裁員　距拜登簽署「封殺法案」不到1個月

14歲少女遭兄弟性侵！完事「塞火爐活活燒死」　2人判死7人無罪釋放

男友拿「前女友」的戒指求婚！她收下才知是二手婚戒　委屈討拍

CNN報導「521包圍立法院」：賴清德政府面臨挑戰

多國承認巴勒斯坦國！　以色列怒轟：這是對哈瑪斯的獎勵

機上強抱、強吻「全日空空姐」！　55歲男涉猥褻被逮

俄羅斯擬修改國界！調整「波羅的海」俄領海邊界　芬蘭急跳腳

全球高北極最後私人土地待售　挪威防落中俄之手

遊義大利特別砸錢訂「無敵海景房」　女抵達飯店看到真相大傻眼

嘉市警教育合作反霸凌　全市45所學校宣導走透透

花蓮旅遊補助6月上路　李孟諺：視需求「台鐵加開觀光團體列車」　

「把太陽花砸在黃國昌臉上剛好而已」　吳沛憶轟：背叛民主背叛學運

老舊電氣易釀災　臺東縣府呼籲安裝住宅火災警報器

有客人！里長汪廁所上一半「臉色為難」　下秒決定衝去迎接

要平等！奧地利突不認台灣國際駕照　奧國人也不能在台駕車

翁半夜洗衣摔倒...全身濕喊「救命」妻重聽沒反應　警消破門救人

興櫃咖啡業路易莎重磅宣布　「撤回上櫃申請」

輝達黃仁勳帶旺！所羅門6交易日漲4成　並列14檔注意股

新生國中美術班學習成果美展　台東文化處藝文中心展出

搞笑跳國小老師專屬舞蹈　網見魔性舞步笑：好生動

國際熱門新聞

新航空姐撞到滿臉血　乘客1死、7重傷

即／日本東京電車有人持刀！

旅客憶新航死亡亂流　一堆人遭拋飛

即／俄羅斯：要在烏克蘭附近開始戰術核武演習

即／新航客機遇亂流　死亡人數上升至2人

英跳水男神下海Onlyfans！賣裸照籌奧運資金

警員戀上15歲少女2度闖家愛愛　爸推門撞破

新航24年前桃機空難83死　今遇亂流再傳死傷

即／跟進挪威！西班牙、愛爾蘭承認巴勒斯坦國

海鮮餐廳推「蝦子吃到飽」慘虧95億破產

男看到粉紅特斯拉已興奮　「做愛」3小時

少女海島度假「遭多人性侵」惡狼拍下過程

台男女在日本被逮　走私液態大麻闖關

40歲女牙痛就醫　「口中清出150隻蛆蟲」

更多熱門

相關新聞

18歲男遭「膝蓋斷魂」溺斃泳池　2救生員目睹卻呆立岸邊

18歲男遭「膝蓋斷魂」溺斃泳池　2救生員目睹卻呆立岸邊

印度中央邦拉特拉姆的「海豚游泳池」，近日發生一起令人詫異的溺斃意外，18歲青年提瓦里（Aniket Tiwari）正要爬出泳池時，迎面遭另一名跳水的男子膝蓋擊中臉部，摔回泳池中，儘管眾人發現有異狀，竟然只是在池邊狐疑觀看，遲遲沒把人救上來。提瓦里送醫後，最終被宣告不治死亡。

印度高溫飆47.4°C　當局下令學校立即停課

印度高溫飆47.4°C　當局下令學校立即停課

客機半空噴出大火　載179名乘客緊急迫降

客機半空噴出大火　載179名乘客緊急迫降

印度大選開跑「股市高檔震盪」

印度大選開跑「股市高檔震盪」

弄壞同學橡皮擦沒錢賠　9歲女童肉償抵債

弄壞同學橡皮擦沒錢賠　9歲女童肉償抵債

關鍵字：

印度性侵未成年判死Kanha KalebliaKalu Kaleblia

讀者迴響

熱門新聞

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

國道驚見學生排隊淋雨走路

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

歐漢聲大方認愛！

快訊／殺人未遂犯最新行蹤曝光！捷運板橋新埔站下車

「3刀男」住高雄卻到台中砍人　原因曝

藏身北市第4天…極度危險犯變「斯文男」警頭大

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

極度危險犯北市最新足跡曝　現身北車+西門町+龍山寺

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

10英雄免費搭中捷「雨傘哥賺到」！全場補血：仍敬佩

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！畫面播出網嚇壞

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面