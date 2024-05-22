14歲少女遭兄弟性侵！完事「塞火爐活活燒死」　2人判死7人無罪釋放

▲印度2名男子因對一名14歲少女施以性侵，並將其活活燒死，而被判死刑。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度一對兄弟因輪流性侵一名14歲少女，並在事後將其活活燒死，而在18日被比爾瓦拉（Bhilwara）法院判處死刑，而同案的另外7名被告，包含3名被指控試圖銷毀證據的女性，都被宣告無罪。不過，由於被釋放的其中2名女子與涉案的兄弟有婚姻關係，因此她們的無罪判決可能會在高等法院受到質疑。

據《每日郵報》報導，去年8月2日，年僅14歲的少女在外出放羊後意外失蹤。她的哥哥出門尋找時，發現附近游牧民族建造的木炭爐中，有一個爐子正在冒濃煙，這引起了他的注意，因為游牧民族通常不會在晚上生火。心生懷疑的哥哥隨即上前查看，不料卻在爐子裡找到他幾天前送給妹妹的一條手鍊，嚇得他立即報警。

當局在接獲報案後，迅速排出法醫專家和警察組成的小組趕到現場，並在爐子裡發現少女的部分遺體和衣物、鞋子的殘骸。隨後，警方證實，女孩在被塞進木炭爐焚燒前還活著，而法庭文件也顯示，受害者被活活燒死前，曾被人泼過石油化學物質。

警方對此案展開調查後發現，共有11人參與了此案，其中還包括2名未成年人，而這11名嫌犯也全數被逮捕歸案。今年5月18日，年齡分別為25歲與21歲的男子卡魯（Kalu）與坎哈（Kanha Kaleblia），因輪流對少女施以性侵，並在事後將其活活燒死，而被比爾瓦拉保護兒童免受性犯罪（POCSO）法院判處死刑。

法官古普塔（Anil Gupta）在宣布判決時，將此案描述為「罕見案件中最罕見的」。受害者的父母也在聽證會上痛哭表示，「我們終於得到了正義。我們最近幾個月都吃不下飯。現在我們終於可以安心了。」

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