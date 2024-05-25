　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會職權修法5／28三讀？　吳思瑤：無時間表

▲▼立委吳思瑤展示民進黨團收到許多支持者送來的資源物資與親筆打氣信函。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

立法院會昨天處理國會職權相關修法，在綠營運用議事規則策略下，仍未完成二讀程序，外界關注28日院會能否完成三讀。民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，無預設立場、對時程沒有時間表，底線是每個程序不能快轉，在強大民意敦促下，不可能放水，也不可能放手。

立法院24日繼續處理國會職權行使相關修法，立法院外聚集數萬人，高聲吶喊「沒有討論，不是民主」口號，朝野立委在立院議場內持續攻防，民進黨團不斷採取各項議事程序拖延議事進行，讓法案無法如藍白兩黨的盤算，在昨天完成二讀。下一次院會28日舉行，能否順利完成二、三讀程序，考驗朝野的攻防策略。

民進黨立院黨團總召柯建銘25日凌晨在臉書發文說，感謝偉大的10萬台灣人民，防止國會香港化、防止台灣香港化，國會被中國長臂管轄、國會被中國戒嚴。國家在生死存亡之秋，自己的國家自己救，5月28日是最關鍵的一天，「讓我們用民主的海嘯，來防止藍白聯手賣台！」

吳思瑤24日深夜在議場前受訪表示，截至目前為止，立法院職權行使法還剩下14條條文及1個章節名，可望在28日完成，但二讀完之後還有三讀，藍白兩黨不要又想要跳過、快轉，必要的法律程序是一定要的。

吳思瑤指出，另外還有2部法案，即攸關藐視國會罪及調查權相關權限配套的刑法，以及立法委員互選院長副院長辦法，還有國民黨提出的立法院組織法。

她強調，民進黨團不預設立場，對於時程沒有時間表，底線和要求是每個程序不能快轉、跳過，每一關都要踏踏實實，不會為了拖延而拖延，按照議事規則，認真審議和監督，不要有太多政治盤算。

吳思瑤指出，民進黨團沒有做不當的杯葛，都是善用議事規則爭取討論，罪魁禍首是藍白兩黨跳過委員會程序，立法院長韓國瑜閹割朝野協商的程序，這才是讓二讀花費更多時間審查的原因；民進黨團在背後強大民意敦促下，面對藍白的國會擴權法案，不可能放水，也不可能放手。

對於韓國瑜及立法院秘書長周萬來，吳思瑤也再次表達遺憾表示，她在昨天院會依循程序遞交清點人數的提案，遞案5次才清點1次，國會擴權法案不能便宜行事，否則叫什麼國會改革，呼籲韓國瑜和周萬來依照議事規則，主持議事公正，不應該當國民黨的立法院長，及隸屬於國民黨的立法院秘書長。

吳思瑤指出，擴權法案茲事體大，攸關立院與其他院際運作，不應成為太上院，更進一步取代行政院、司法權，並凌駕監察院，行使對人民過大的調查權限，上述皆涉及憲法，應嚴格討論，而不是倉促立法。

 
ET快訊
陸短裙妹商場「原地起跳躺地」哭鬧27秒　男伴全程冷眼旁觀
賀軍翔涉「大直招待所」性侵　酒店妹控：事後還打電話給她
鳳山「紅衣怪叔叔」突扯女童包包　騎士路過秒衝上前神救援
10萬人圍國會「卻自行先拔虎牙」　作家精準分析藍綠白算計
第1號颱風「艾維尼」今午後生成！　東北大迴轉路徑曝光
快訊／賴清德深夜首度開口！致謝立院外群眾：繼續為民主發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營嗆國會改革28日必過關　吳思瑤提醒：國民黨不要又想快轉

吳思瑤嗆藍白不敢面對場外上萬群眾　「訕笑人民只會被掃進歷史灰燼」

傅崐萁曝有信心通過國會改革五法　「絕不杯葛卓榮泰施政報告」

國會職權修法5／28三讀？　吳思瑤：無時間表

10萬人圍國會「卻自行先拔虎牙」　作家精準分析藍綠白算計

快訊／賴清德深夜首度開口！致謝立院外群眾：繼續為民主發聲

萬人圍立院！蔡正元諷「民進黨翻臉可笑」：改革案民主國家都有

10萬人的怒吼「然後呢？」詹江村兒曾參與太陽花：這次去只為便當

國會改革法審不完　立法院外10萬人相約528再集結

快訊／立院聽證制度二讀通過！　下週二再戰刑法藐視國會罪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

太陽花十字再現！　立院外10萬人擠爆

解放軍圍台軍演第2天　我三軍戒備就戰術位置

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

5國中生畢旅嘔吐、昏迷　醫分析：可能是精神解離

賀軍翔被酒店妹提告！ 　警搜住處查扣相關證物

藍營嗆國會改革28日必過關　吳思瑤提醒：國民黨不要又想快轉

吳思瑤嗆藍白不敢面對場外上萬群眾　「訕笑人民只會被掃進歷史灰燼」

傅崐萁曝有信心通過國會改革五法　「絕不杯葛卓榮泰施政報告」

國會職權修法5／28三讀？　吳思瑤：無時間表

10萬人圍國會「卻自行先拔虎牙」　作家精準分析藍綠白算計

快訊／賴清德深夜首度開口！致謝立院外群眾：繼續為民主發聲

萬人圍立院！蔡正元諷「民進黨翻臉可笑」：改革案民主國家都有

10萬人的怒吼「然後呢？」詹江村兒曾參與太陽花：這次去只為便當

國會改革法審不完　立法院外10萬人相約528再集結

快訊／立院聽證制度二讀通過！　下週二再戰刑法藐視國會罪

藍營嗆國會改革28日必過關　吳思瑤提醒：國民黨不要又想快轉

小狼狗「封屍美魔女」奇案　遺照神情破心防

第一次學開車要注意什麼？　現役教練給3叮嚀：別逼其他同學

賀軍翔涉「大直招待所」性侵　酒店妹控：事後還打電話給她

吳思瑤嗆藍白不敢面對場外上萬群眾　「訕笑人民只會被掃進歷史灰燼」

傅崐萁曝有信心通過國會改革五法　「絕不杯葛卓榮泰施政報告」

夏季必備清爽編髮5款教學！簡單步驟好上手　中短髮也適用

以色列堅稱　拉法行動不會有巴勒斯坦人毀滅危險

國際法院下令　要以色列立即停止拉法軍事行動

國會職權修法5／28三讀？　吳思瑤：無時間表

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

政治熱門新聞

賴清德深夜首度開口　致謝群眾：繼續為民主發聲

快訊／太陽花十字再現！立院國會改革抗議人潮爆滿　最新俯瞰圖曝光

萬人圍國會卻自行先拔虎牙　作家分析藍綠白算計

快訊／立院聽證制度二讀通過！　下週二再戰刑法藐視國會罪

詹江村曝兒曾參與太陽花：這次若去只為便當

立院攻防激烈衝突　韓國瑜受傷了

快訊／王世堅順口溜罵黃國昌寄生獸　韓國瑜努力憋笑、藍委笑開懷

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

蔡正元諷「綠翻臉可笑」：改革案民主國家都有

國會改革法審不完　立法院外10萬人相約528再集結

陳水扁曝高層2月曾轉達特赦　因他不認「犯罪所得」破局

國民黨場地「媒體比人多」　青島東路、中山南路擠爆

立院最大戰場！國會改革還在燒　爭議點懶人包

藍營正妹挺「反黑箱撐民主」　現身抗議現場

更多熱門

相關新聞

賴清德深夜首度開口　致謝群眾：繼續為民主發聲

賴清德深夜首度開口　致謝群眾：繼續為民主發聲

立法院24日續審國會改革法案，由於法條審議環節的爭議，有10萬人包圍立院，要求「退回重審」。對此，總統賴清德25日凌晨發聲，向聚集在立院外的國人致謝，同時強調立院審議法案時，應讓不同意見被充分討論，而非透過多數票強行表、沒收對法案應有的討論，接下來大家攜手，繼續為民主發生、一起守護台灣。

蔡正元諷「綠翻臉可笑」：改革案民主國家都有

蔡正元諷「綠翻臉可笑」：改革案民主國家都有

詹江村曝兒曾參與太陽花：這次若去只為便當

詹江村曝兒曾參與太陽花：這次若去只為便當

國會改革法審不完　立法院外10萬人相約528再集結

國會改革法審不完　立法院外10萬人相約528再集結

即／立院外10萬人擠爆　北捷3站「加開末班車」

即／立院外10萬人擠爆　北捷3站「加開末班車」

關鍵字：

立法院

讀者迴響

熱門新聞

五月天阿信北京開唱喊：我們中國人

即／01：06發生有感地震！台北有感

賴清德深夜首度開口　致謝群眾：繼續為民主發聲

快訊／太陽花十字再現！立院國會改革抗議人潮爆滿　最新俯瞰圖曝光

國中生疑集體中邪！授籙道長5關鍵斷言：卡到陰

即／補教師認同「社運妹最好上」業者解除合作關係

傷者爸籌200萬捐盾牌棍棒　中捷回應

即／12秒內連2震！01:07花蓮近海規模4.8地震

萬人圍國會卻自行先拔虎牙　作家分析藍綠白算計

東京恐怖命案！母子一家四口遭殺害

「艾維尼」最快今晚生成！最靠台灣時間曝　下波變天雷雨掃全台

蔡依林：我們中國南昌最熱情　衝熱搜第二

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

獨／男撞爆一台Maybach　 親友又開一輛來接人

快訊／立院聽證制度二讀通過！　下週二再戰刑法藐視國會罪

更多

最夯影音

更多

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面