國會職權修法5／28三讀？　吳思瑤：無時間表

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

立法院會昨天處理國會職權相關修法，在綠營運用議事規則策略下，仍未完成二讀程序，外界關注28日院會能否完成三讀。民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，無預設立場、對時程沒有時間表，底線是每個程序不能快轉，在強大民意敦促下，不可能放水，也不可能放手。

立法院24日繼續處理國會職權行使相關修法，立法院外聚集數萬人，高聲吶喊「沒有討論，不是民主」口號，朝野立委在立院議場內持續攻防，民進黨團不斷採取各項議事程序拖延議事進行，讓法案無法如藍白兩黨的盤算，在昨天完成二讀。下一次院會28日舉行，能否順利完成二、三讀程序，考驗朝野的攻防策略。

民進黨立院黨團總召柯建銘25日凌晨在臉書發文說，感謝偉大的10萬台灣人民，防止國會香港化、防止台灣香港化，國會被中國長臂管轄、國會被中國戒嚴。國家在生死存亡之秋，自己的國家自己救，5月28日是最關鍵的一天，「讓我們用民主的海嘯，來防止藍白聯手賣台！」

吳思瑤24日深夜在議場前受訪表示，截至目前為止，立法院職權行使法還剩下14條條文及1個章節名，可望在28日完成，但二讀完之後還有三讀，藍白兩黨不要又想要跳過、快轉，必要的法律程序是一定要的。

吳思瑤指出，另外還有2部法案，即攸關藐視國會罪及調查權相關權限配套的刑法，以及立法委員互選院長副院長辦法，還有國民黨提出的立法院組織法。

她強調，民進黨團不預設立場，對於時程沒有時間表，底線和要求是每個程序不能快轉、跳過，每一關都要踏踏實實，不會為了拖延而拖延，按照議事規則，認真審議和監督，不要有太多政治盤算。

吳思瑤指出，民進黨團沒有做不當的杯葛，都是善用議事規則爭取討論，罪魁禍首是藍白兩黨跳過委員會程序，立法院長韓國瑜閹割朝野協商的程序，這才是讓二讀花費更多時間審查的原因；民進黨團在背後強大民意敦促下，面對藍白的國會擴權法案，不可能放水，也不可能放手。

對於韓國瑜及立法院秘書長周萬來，吳思瑤也再次表達遺憾表示，她在昨天院會依循程序遞交清點人數的提案，遞案5次才清點1次，國會擴權法案不能便宜行事，否則叫什麼國會改革，呼籲韓國瑜和周萬來依照議事規則，主持議事公正，不應該當國民黨的立法院長，及隸屬於國民黨的立法院秘書長。

吳思瑤指出，擴權法案茲事體大，攸關立院與其他院際運作，不應成為太上院，更進一步取代行政院、司法權，並凌駕監察院，行使對人民過大的調查權限，上述皆涉及憲法，應嚴格討論，而不是倉促立法。