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快訊／賴清德深夜首度開口！致謝立院外群眾：繼續為民主發聲

▲▼524立院抗議人潮驚人。（圖／民眾提供）

▲524立院抗議人潮驚人。（圖／民眾提供）

記者柯振中／綜合報導

立法院24日續審國會改革法案，由於法條審議環節的爭議，有10萬人包圍立院，要求「退回重審」。對此，總統賴清德25日凌晨發聲，向聚集在立院外的國人致謝，同時強調立院審議法案時，應讓不同意見被充分討論，而非透過多數票強行表、沒收對法案應有的討論，接下來大家攜手，繼續為民主發生、一起守護台灣。

賴清德臉書全文如下：

今天，立法院續審國會職權修法，從白天到深夜，立法院外數以萬計的國人朋友，再次展現公民社會的力量。

除了在立法院外守候的人潮，全國各地也有許多公民集結，站出來發聲。我們都有同樣的信念：立法院的議事運作，應該遵守程序正義。立法院審議法案時，應該讓不同的意見可以被充分討論，而非不斷透過多數票強行表決，沒收立法院對法案應有的討論。

▲▼524立院抗議人潮驚人。（圖／民眾提供）

▲524立院抗議人潮驚人。（圖／民眾提供）

我們也都相信，國家權力必須分立且制衡，更重要的是，人民的基本權利需要受到保護，不能任意侵犯。
公民理性發聲，青年展現力量，這就是台灣的民主價值。國會應該重視這些聲音，盡速恢復正常運作，讓國家能夠繼續向前進。

我們面對的威脅，從來都不是來自於內部，只有團結、團結、再團結，我們才能克服一切難關。

就在今天，美國、日本、澳洲、英國、加拿大、德國、捷克及立陶宛等八國駐台機構，發布了聯合聲明，力挺台灣參與「世界衛生組織」（WHO）及「世界衛生大會」（WHA）。世界肯定台灣，我們更有責任，讓台灣穩健向前，與世界同行。

我要感謝今天站出來的每一位朋友，感謝民進黨立委和黨團同仁的辛勞，我們共同捍衛台灣的民主價值。接下來，我們繼續攜手一起、團結一心，在每一場挑戰中，繼續為民主發聲，努力不懈，一起守護台灣。

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