挺綠網友疑暗示「肉搜黃國昌小孩」　對話截圖讓全場怒了：文革開始

▲醫師貼文爆料有綠營網友疑暗示「肉搜黃國昌小孩」。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院24日續審國會改革相關條文，場外青島東路、中山南路周邊聚集至少10萬人抗議，除了要求把相關法案退回委員會重審，也有許多人點名大罵民眾黨立委黃國昌，如今還傳出有綠營支持者在網路發文，疑似在暗示支持者肉搜黃國昌小孩，消息一出立刻引發熱議。

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▲醫師蘇一峰在臉書發文，表示有綠營支持者在暗示大家肉搜黃國昌的小孩。（圖／翻攝自臉書）

醫師蘇一峰24日晚間在臉書表示，有綠營支持者在Threads上暗示大家肉搜黃國昌的小孩資訊，提到小孩現在就讀國二「怎麼沒有人出賣」還疑惑是不是因為Threads比較少國中生使用，上述行為讓他忍不住開酸「你可以討厭一個人，但是不要放棄當一個人，沒水準的做法只會讓人瞧不起」。

▲被指控的網友事後一度留言反駁。（圖／翻攝自批踢踢）

事件發酵後，原PO（綠營支持者）發現事情鬧大，目前已經將貼文刪除，不過原文已經被網友截圖分享到PTT，還轉貼原PO的留言。可以看見，原PO一度反駁指控，表示自己並沒有號召人公布孩子的資訊，沒有去門口堵人，也沒有謾罵或嘲笑，網友指控他的行為才是騷擾。

不過原PO的說法，網友似乎並不買單，有人說「瘋了嗎，連小孩都想鬥」、「哇靠，有點扯了，超出文明的底線了」、「會不會整天堵人跟拍呀，文革開始」、「真的有文革的既視感」、「歪腦筋動到家人身上了，這個黨的支持者真棒」、「這種的就噁心了」、「光是有這種念頭都很可怕了」。

▼網友反應。（圖／翻攝自批踢踢）