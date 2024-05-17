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社會 社會焦點 保障人權

他洗完腎電動車不見了...2男女犯案　他嗆荒唐金句：我有說謊權利！

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正二分局南海派出所警員，在日前接獲報案，有民眾跑到醫院洗腎，離開時發現電動2輪車遭竊，警方獲報後追查，發現2輪車遭2名男女騎走，事後於北市萬華區協助找到2輪車，並且循線逮捕其中1名男子到案，男子到案後不願交代女子下落，還嗆聲「我有說謊的權利」，警方目前仍持續追查另名在逃女子下落。

警方調查，57歲的鄺姓男子在日前騎乘電動2輪車，前往北市和平醫院洗腎，但是離開時卻發現2輪電動車不見了，立刻通知警員到場處理，警方掌握57歲的林姓男子以及29歲的沈姓女子涉嫌重大。

警方調閱監視器掌握林、沈2人先共乘1台車鎖定目標，由沈女下手行竊給林男騎乘，沈再騎乘2人原本共乘的電動2輪車離去，林男得手後，一路往萬華區騎去，警方在萬華地區找到失竊車輛，並且循線逮捕57歲的林姓男子到案說明。

▲▼男子跑到醫院洗腎，離開發現2輪車不見，警方追出2男女涉案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子洗腎要離開發現車不見，警方追出2男女涉案，由沈女（上圖）偷車，交由林男騎走。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓男子供稱，平常在市場當攤販，辯稱2輪車是向朋友購買並沒有下手偷竊，也不願意交代另名29歲的沈姓女共犯下落，儘管畫面指證歷歷，林男仍不願吐實，甚至還向警方嗆聲，「我有說謊的權利」，讓承辦警員相當傻眼。

▲▼男子跑到醫院洗腎，離開發現2輪車不見，警方追出2男女涉案。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓男子偷走鄺男電動2輪車，還向警方辯稱是向朋友購買，甚至嗆警「我有說謊權利」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後追查，林姓男子還因為詐欺案，遭到基隆地方檢察署發布通緝，所以訊後先依照詐欺通緝罪嫌送往相關單位歸案，另外也依竊盜罪嫌將林函送，目前也將持續追查另名29歲的沈姓女共犯到案說明。

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