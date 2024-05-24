南韓終於敲定「醫科生擴招」名額　今年底入學考擴招1509人

▲南韓24日敲定明年度醫科生擴招名額，總計招生4567人。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今年祭出醫療改革政策，盼能透過擴招醫科生，解決醫療人力不足等問題，引發全國超過一萬名住院醫師集體罷工。如今，韓國大學教育協議會今（24）日召開會議後，終於敲定下屆醫科生名額為4567名，等於擴招1509人，是繼1998年濟州大學醫學院成立後，睽違27年再次擴招。

根據《韓聯社》、《News1》，韓國大學教育協議會24日在首爾市中區召開第2次大學入學銓衡委員會，審議並通過2025學年度大學入學銓衡施行計畫變更事項，其中南韓全國39間大學醫學院學生名額確定擴招，從今年下半年起實施的2025學年度大學入學考試中，醫學生招生名額從前一年度的3058名增加到4567名。

此次會議在一個小時內結束，在場委員一致通過施行計畫變更事項。南韓教育部預定本月30日針對各種類型的招生模式訂定實施細則。

針對南韓確定將在時隔27年後再度擴招醫科生，一向表達反對意見的大韓醫師協會發表聲明強烈譴責，「全國人民將承擔起這場風暴，只覺得淒慘無比！隨著醫學生擴招通過最後一關，大韓民國醫療系統的崩潰，將成為無法挽回的現實。對於韓國大學教育協議的無知感到憤怒。」

大韓醫師協會表示，「若毫無任何計劃就擴招醫科生，不僅使教育現場完蛋，更導致原本受到全球稱讚的大韓民國醫療系統毀滅。」

報導指出，擴招醫科生所引來的矛盾和衝突，目前在南韓依舊是「現在進行式」，為了響應住院醫師罷工，目前自請休學的醫學生們尚未返回校園內，儘管40間大學醫學院已經恢復線上、實體課程，但幾乎沒有學生返回學校上課，加上校長並未批准學生們提出的休學申請，因此他們未來被「集體留級」的可能性相當高。