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中日韓峰會27日登場！　南韓官員分析：有助於緩解「美中競爭」

▲▼27日登場的中日韓峰會有助於紓緩區域緊張關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲27日登場的中日韓峰會有助於紓緩區域緊張關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄、中國總理李強將於27日在南韓首爾召開「中日韓領導人會議」。對此，南韓國立外交院院長朴喆熙在美國華府智庫撰文分析，認為中日韓峰會有助於緩和美中激烈競爭，並向北韓（朝鮮）傳達明確訊號。

根據《韓聯社》，南韓國立外交院院長朴喆熙今（24）日向美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）撰文投稿，標題為「身為東北亞三國合作促進者，韓國所扮演的角色」，探討中日韓三國合作對於地區與國際情勢的穩定所帶來的影響。

朴喆熙認為，27日在首爾召開的中日韓峰會，將有機會成為緩解美中兩大國對立緊張關係的平台。

他表示，「透過峰會所達成的中日韓三國戰略溝通，有機會緩解區域內的陣營對立。同時，南韓、中國、日本透過這場峰會也能向北韓傳達明確訊號，即韓中日三國有能力、且有意志共同為韓半島（朝鮮半島）的和平與穩定努力。」

朴喆熙分析，「這場峰會將成為東北以三國之間恢復信任、強化合作的重要步伐，除了能舒緩三國之間的緊張關係，亦能成為強化三邊或雙邊關係的平台。」

朴喆熙也期盼，環境保育、公共衛生、災難救助、預防犯罪、供應鏈、智慧財產權等也能成為此次峰會上的討論議題。

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