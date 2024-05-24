快訊／飛機「零件異常」2度折返關西機場！　複檢重飛又出包

▲泰亞航該客機起飛2次又重新折返回關西機場。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

泰國亞洲航空編號XJ613班機24日上午從關西機場出發後，儀表板顯示無法將起落架收起，因此緊急返回關西機場。然而在經過複檢後重新起飛，卻又再度於上空發生相同問題，預計將再次返回關西機場。

根據ABC NEWS報導，泰亞航編號XJ613班機24日上午9時55分出發，原定於下午2時5分抵達曼谷，然而該班機起飛後，10時7分卻發現起落架無法收回，因此緊急在空中放油後，返回關西機場，並於同日中午12時51分降落。

出現故障的是空中巴士A330-300機型，而飛機抵達關西機場後，又重新進行檢修作業，隨後於下午4時50分重新出發，沒想到起飛後，又再度發生相同故障，儀表板顯示起落架無法收回。

XJ613目前正在上空進行空中放油作業，預計稍後重新降落於關西機場。