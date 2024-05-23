隔壁咖啡店客人亂停車！彰化男3秒取刀「砍到刀柄分離」　下場曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市去年10月間，1名鍾姓男子因和咖啡店的陳姓男常客有停車糾紛，衝進店家理論，再返家持水果刀，「氣到想殺了他」，陳男保護女友，2人分別遭到頭部及手部殺傷，鍾甚至砍到刀柄噴飛分離。審理時，鍾聲稱罹患「精神疾病」，法院審結，被害人撤回毀損、傷害罪告訴、和解成立，法官將他依犯殺人未遂罪，判處有期徒刑5年10月。

回顧這起駭人社會案件，鍾男住咖啡廳隔壁，經常因停車問題，和咖啡廳相處不睦，陳男是咖啡廳常客，多次將車停放在店門口引起鍾男不滿。

▲彰化某家咖啡廳去年10月濺血。（資料圖／民眾提供）

2023年10月19日下午13時9分許，鍾進入咖啡店要求陳男移車遭拒絕，兩人因而發生口角，鍾先重重的朝陳臉部揍了一巴掌後悻悻然離去，返家隨即拿取預先放置在車庫的水果刀，再將刀藏在身體後面，返回咖啡店內，先將店門上鎖，即走向陳，將刀抽出，多次朝其頭部、肩頸部砍殺，致陳男受有右上及下眼皮撕裂傷共5公分、眼球挫傷、結膜下出血、左肩撕裂傷4公分、左後頭皮撕裂傷5公分、左下肢擦挫傷等傷害。

陳男的陳姓女友見狀，將陳往後拉，右手因而遭到刀子劃傷；咖啡店也因打鬥遭受到毀損，餐具及家具均血跡斑斑不堪使用，鍾男偵訊時坦承與陳男有停車糾紛，於是拿刀攻擊陳男，檢方認為鍾男進屋取刀僅費時3秒，自始即預謀犯案，依殺人未遂、毀損、傷害等3罪起訴鍾男。案發後與陳姓女友、業者逹成和解，於彰化地院審理時已具狀撤回毀損及傷害告訴。

▲鍾男因不滿停車砍殺咖啡店常客。（資料圖／民眾提供）

鍾男辯護人主張，被告於行為時有刑法第19條第1項、第2項，行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法等規定。法官調查，地院準備程序時將鍾男送彰基醫院精神科進行精神鑑定，鑑定結果認為個案應該没有重大精神疾病，應有精神官能症的身心問題，因此有睡眠不佳，情緒低落的狀況，但沒有明顯影響現實判斷的嚴重精神症狀。

法官認為，鍾男持水果刀朝陳男左側頭部揮砍，刀刀致命；鍾男也曾於警詢中供稱「當時我回去拿刀子時的心態，是真的氣到想殺了他」，由此可見鍾男確實因停車糾紛而萌生殺人動機，且行兇過程中，水果刀因用力過猛，導致刀刃與刀柄分離，足以認為有明顯殺人犯意，依犯殺人未遂罪，判處有期徒刑5年10月。

▲咖啡店業者驚惶po文。（資料圖／民眾提供）