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高雄驚見「隨機襲胸狼」女大生逛夜市中招　犯案後回頭詭笑比YA

▲高雄市警察局十全路派出所 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市警察局十全路派出所 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區吉林街夜市出現襲胸怪客！一名女大生在走路時，遭到不名男子騎車經過襲胸後快速離去，女大生受到驚嚇，忘了記下特徵以及車牌，事後向警方報案，警方表示還在調閱監視器清查當中。

這起案件就發生在15日晚間，一名女大生前往吉林街夜市走路購買東西時，一名男子騎車經過她的旁邊，就在閃身的這一瞬間，伸手摸了女大生的胸部，女大生當場被嚇到傻眼，這名男子在襲胸之後，在停在路邊轉頭看了女大生，還用手比了個YA，女大生這才驚覺自己被襲胸，趕緊跑去找朋友協助。

▲高雄市警察局十全路派出所 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市警察局十全路派出所 。（圖／記者吳奕靖攝）

這名女大生事後在網路貼文描述整個過程，但因為自己受到驚嚇，沒有記下車牌以及男子相關特徵，呼籲大家要小心吉林街夜市的這名襲胸狼，同時她也聽取網友建議向警方報案。但是「那個地方沒有監視器，只能夠看他可能騎過的路口監視器，再加上監視器畫面也不清楚，還是沒有辦法抓到是誰」。

轄區三民一分局十全路派出所警方證實確有此事，表示16日18時40分許，20歲的潘姓女子報案稱，5月15日晚間20時45分左右在三民區吉林夜市逆向行走時，疑似遭某機車騎士碰觸到胸部後離去。警方強調，本起案件受理後，「已經擴大調閱周遭監視器影像釐清，全力追查偵辦。由於潘女不能確定是哪一部機車騎士，致使無法確定騎士特徵，仍持續擴大調閱追查」。

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