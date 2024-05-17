NONO性侵前變臉「要被害女先洗澡」！臉書1功能竟成犯罪工具

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NONO性侵前變臉「要被害女先洗澡」！臉書「共同好友」竟成犯罪工具

▲NONO（陳宣裕）遭數名女子控告妨害性自主，檢方今（17日）偵結，總計有6名被害人受害。（圖／資料照）

▲NONO（陳宣裕）遭數名女子控告妨害性自主，檢方17日偵結，總計有6名被害人受害。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

藝人NONO（陳宣裕）遭數名女子控告妨害性自主，今(17)日士林地檢署偵結，總計有6名被害人受害，以7大罪名起訴。隨著起訴書曝光，NONO的惡行也一一被揭露，他曾透過臉書共同好友功能將一名女子約回住處性侵，甚至在性侵前還要求對方「先去洗澡」，行徑令人髮指。

今（17日）士林地檢署偵結，認6名被害人受害，被告共涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌，依法提起公訴；另被告遭指訴對其他2名被害人（其中1名是前述6人中的同1人）所涉強制猥褻部分，則認罪嫌尚屬不足而依法為不起訴處分。

▲NONO戴著藍色口罩，穿著白色上衣現身，面對鏡頭低頭不語。（圖／記者黃彥傑攝）

起訴書也詳細載明NONO狼行，其中他曾在2010年透過臉書共同好友功能結識被害女子「A8」，隨後傳訊邀約A8外出用餐，並開著休旅車載A8購買食物，之後再返回內湖住處，待吃飽喝足後，NONO卻要求A8上樓，並立刻變臉，以命令口吻要求A8去洗澡。

由於情況劇變，A8當場嚇傻，呆站在浴室外沒有反應；NONO見狀後竟走到其背後，拉下A8褲子及內褲，並以生殖器磨蹭下體。A8當下立即反應過來，欲推開NONO；但NONO身材高壯，仍不顧A8反抗，強制性交得逞。

針對NONO諸多惡行，檢方表示，請法院審酌NONO不知自重，為逞私慾就做出這些惡劣行徑，可說是品行低劣，且對眾多被害人身心危害甚鉅，犯罪後態度迴避，絲毫未見悔意等情況，請法院就其各個犯行，均從重量刑，以嚴懲惡行。

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