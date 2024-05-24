　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

朋友借錢幫女友墮胎　他糾結喊「接受不了」掀兩派論戰

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友聲稱，朋友日前跑來借錢，他雖然不介意借錢給對方，但這筆錢的用途是「要幫朋友的女友墮胎」，實在讓他接受不了。沒想到文章公開之後引發網友兩派意見討論，大多數人認為這種錢不能借，可能會成為幫凶；另一派人則覺得可以借，假如已經預見孩子生下來會在糟糕的環境受苦一生，反而更加折磨。

▲桃園市李姓與楊姓保育員遭指控去年1月間在龜山區某幼兒園照顧陳姓嬰兒時，不但為妥善照護反而有高舉、搖晃或撞擊等狀況，導致嬰兒受傷害，家長調閱監視畫面才驚覺嬰兒被傷害。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲原PO無法接受朋友借錢是為了幫女友墮胎。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「匿名公社」發文表示，朋友16日跑來向他借錢，理由是要幫女友墮胎，雖然他不介意借錢給朋友，但想到用途是要拿掉小孩，實在是接受不了，於是請對方讓他考慮一下，由於他真的感到很糾結，這才決定發文詢問大家的意見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後引發網友兩派意見討論，大多數網友都覺得這種錢不能借，「這樣你會變成幫凶」、「有一次經驗，下次就有不同理由向你借」、「不要借，借了業障你也要擔」、「讓我回想到年輕的時候，我的初戀男友要幫他朋友的女友墮胎湊錢，把我拉進贊助名單，搞出人命為什麼我也要揹鍋？所以我拒絕了，也遠離有問題的人」。

但也有另一派網友抱持不同意見，他們認為可以借，假如已經預見孩子出生沒有完整的家庭環境，或是環境非常糟糕，可能會受苦一生，反而更加折磨，「我也是拿香的，如果必須有所為，我信但不迷」、「我也是這樣的想法，我的觀念是殺生不一定是錯的」。

其實任何墮胎方式都有可能造成後遺症，台北安媞婦產科診所網站曾發布一篇醫學常識文章呼籲，多次進行人工流產手術或是藥物墮胎，可能會造成日後習慣性流產或產生其他婦科疾病，最嚴重恐怕會導致不孕，若雙方沒有生育計畫，最好還是做好安全避孕措施，以免對自身造成不良影響。

ET快訊
東部戰區：今持續台島周邊開展演習　檢驗「聯合奪權」能力
台大電機博班榜首被詐騙「棄百萬年薪從警」　發文罵署長被處分
婆婆傳訊要求「媳婦該有作為」　隊友擅自幫回2字…網一面倒喊開
台藝人轉貼「必將回歸祖國」　陸委會：希望能考慮台灣人的心情
快訊／立委互毆直擊！藍營「看板海」反制綠布條　標語卡位戰一團
直擊／立院又爆口角！綠轟藍「霸佔國會」　藍怒：簽到也要插隊
吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」　專家曝真相

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

朋友借錢幫女友墮胎　他糾結喊「接受不了」掀兩派論戰

10點開搶！台灣虎航「全線機票799」起　限定4天

EZ WAY惹民怨！　海外網購「19元關稅」卻被收30元

2縣市豪大雨！颱風「艾維尼」今晚生成　大迴轉路徑曝光

快訊／花蓮秀林03:29發生規模4「極淺層地震」　最大震度4級

台灣最夯伴手禮換誰當？眾人改買「烏魚子」：日本人超愛

SWAG再出手！喊話竹北女警加入「酬勞豐厚」　老司機狂CUE前海龍

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」　專家曝真相

便當界王者進軍丼飯！他見本尊「台日混血」笑噴：本土味濃厚

生食竹筍可致命！常見4食物也要注意　醫：沒處理好恐中毒

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

中捷3刀男問答沒異狀！　檢認定「心智正常」羈押

兒崩潰大哭被問原因　他泣：因為爸爸太帥...

朋友借錢幫女友墮胎　他糾結喊「接受不了」掀兩派論戰

10點開搶！台灣虎航「全線機票799」起　限定4天

EZ WAY惹民怨！　海外網購「19元關稅」卻被收30元

2縣市豪大雨！颱風「艾維尼」今晚生成　大迴轉路徑曝光

快訊／花蓮秀林03:29發生規模4「極淺層地震」　最大震度4級

台灣最夯伴手禮換誰當？眾人改買「烏魚子」：日本人超愛

SWAG再出手！喊話竹北女警加入「酬勞豐厚」　老司機狂CUE前海龍

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」　專家曝真相

便當界王者進軍丼飯！他見本尊「台日混血」笑噴：本土味濃厚

生食竹筍可致命！常見4食物也要注意　醫：沒處理好恐中毒

東部戰區：今持續台島周邊開展演習　檢驗「聯合奪權」能力

男童狠砸酒桶！意外引發爆炸慘被「打臉反擊」　他飛噴倒地頭破骨折

台南鐵皮回收場今早竄火　1000平方公尺木材堆燃燒

「穿錯衣服」會胃食道逆流！　3大致病因一次看

小孟老師／5月24日星座運勢　天蠍戀愛需要勇氣「處女獲意外之財」

產官學總動員！　太平新光特區壓軸新案超值登場

美通膨數據不佳！高盛執行長逆風預計：Fed今年「不會降息」

基隆潮境公園「望幽谷」自由潛水男失蹤　今早尋獲不治

朋友借錢幫女友墮胎　他糾結喊「接受不了」掀兩派論戰

直擊／綠白委激情互毆！藍營祭「看板海」反制綠布條　標語卡位戰一團

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

生活熱門新聞

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　爸道歉喊告

艾維尼恐是小鋼炮！甩尾把鋒面往南推

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」

準「艾維尼」最新路徑曝！　下周二鋒面襲「豪雨灌西半部」

婆婆一封情勒簡訊　網一面倒支持她開戰

SWAG再出手！喊話竹北女警加入酬勞豐厚

便當界王者進軍丼飯！他見台日混血本尊笑噴

轉戰開發金遭王鴻薇嗆　王必勝不忍了：我藐視國會！來罰我

詐騙新招「誤刷信用卡」　中油揭4大話術

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

巴紐六寶爸舌癌晚期　來台手術獲新生

生食竹筍可致命！常見4食物也要注意

更多熱門

相關新聞

搶到IKEA餐廳座位！2女求讓座

搶到IKEA餐廳座位！2女求讓座

「腦子有洞的人怎麼這麼多啊？」一名網友發文表示，他到IKEA餐廳時，坐在「有兩個座位」的其中一個位子上，結果這時就有兩個女生詢問他是否能讓座，讓他很不解，「我先到的耶！」貼文曝光後，引發底下網友討論。

人夫巧遇白家綺「惹怒老婆」　網見對話傻眼

人夫巧遇白家綺「惹怒老婆」　網見對話傻眼

OL丟衛生棉！清潔阿姨火大「要她用月亮杯」

OL丟衛生棉！清潔阿姨火大「要她用月亮杯」

婚後租屋！老公分到500萬「卻買車」妻傻眼

婚後租屋！老公分到500萬「卻買車」妻傻眼

520求婚2年女友　500萬男下秒愣：求背800萬債

520求婚2年女友　500萬男下秒愣：求背800萬債

關鍵字：

匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

單車正妹裙被絞死　當街上下全空！本尊現身

波音血染道瓊收黑605點　輝達1037美元創新高

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

老公新婚夜軟掉！　人妻氣瘋「逃回娘家」竟懷孕了

楊丞琳、陳妍希跟進！

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　爸道歉喊告

勝利傳赴港「重操舊業」　向佐公開飆罵：滾回你國家

艾維尼恐是小鋼炮！甩尾把鋒面往南推

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」

準「艾維尼」最新路徑曝！　下周二鋒面襲「豪雨灌西半部」

藝人轉貼「回歸祖國」　陸委會回應了

「山崎麵包」副社長疑輕生　接班問題浮現

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面