朋友借錢幫女友墮胎　他糾結喊「接受不了」掀兩派論戰

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友聲稱，朋友日前跑來借錢，他雖然不介意借錢給對方，但這筆錢的用途是「要幫朋友的女友墮胎」，實在讓他接受不了。沒想到文章公開之後引發網友兩派意見討論，大多數人認為這種錢不能借，可能會成為幫凶；另一派人則覺得可以借，假如已經預見孩子生下來會在糟糕的環境受苦一生，反而更加折磨。

▲原PO無法接受朋友借錢是為了幫女友墮胎。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「匿名公社」發文表示，朋友16日跑來向他借錢，理由是要幫女友墮胎，雖然他不介意借錢給朋友，但想到用途是要拿掉小孩，實在是接受不了，於是請對方讓他考慮一下，由於他真的感到很糾結，這才決定發文詢問大家的意見。

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文章公開之後引發網友兩派意見討論，大多數網友都覺得這種錢不能借，「這樣你會變成幫凶」、「有一次經驗，下次就有不同理由向你借」、「不要借，借了業障你也要擔」、「讓我回想到年輕的時候，我的初戀男友要幫他朋友的女友墮胎湊錢，把我拉進贊助名單，搞出人命為什麼我也要揹鍋？所以我拒絕了，也遠離有問題的人」。

但也有另一派網友抱持不同意見，他們認為可以借，假如已經預見孩子出生沒有完整的家庭環境，或是環境非常糟糕，可能會受苦一生，反而更加折磨，「我也是拿香的，如果必須有所為，我信但不迷」、「我也是這樣的想法，我的觀念是殺生不一定是錯的」。

其實任何墮胎方式都有可能造成後遺症，台北安媞婦產科診所網站曾發布一篇醫學常識文章呼籲，多次進行人工流產手術或是藥物墮胎，可能會造成日後習慣性流產或產生其他婦科疾病，最嚴重恐怕會導致不孕，若雙方沒有生育計畫，最好還是做好安全避孕措施，以免對自身造成不良影響。