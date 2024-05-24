暴打高嘉瑜！林秉樞確定執行2年9月　若未假釋恐明年底才出獄





▲高嘉瑜遭林秉樞暴打事件，林秉樞確定要服刑2年9月。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨前立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案件，二審高等法院認定林秉樞共犯下7項罪名共13項罪行，並分別判刑。檢方聲請定應執行刑，高院裁定林秉樞應執行有期徒刑2年9月，全案再經抗告，最高法院24日駁回抗告，林秉樞確定執行2年9月。

本案2021年11月底爆發後，林秉樞12月1日凌晨就遭逮捕、聲請羈押，之後遭羈押226天，直到2022年7月間才獲80萬元交保。檢方偵查終結後，依照傷害、恐嚇、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、偽造文書等8項罪名，提起公訴。

案經新北地院一審審理後，法院認定林秉樞犯下13項罪行，共牴觸7項罪名，分別為「傷害」、「恐嚇」、「竊錄」、「誹謗」、「偽造文書」、「變更他人電磁紀錄」、以及「強制」等罪。其中傷害罪判刑8月，不得易科罰金；至於其他6項罪名則合計宣告2年2月的刑期，得易科罰金78萬元。案件上訴二審，高等法院去年7月間駁回上訴，維持原罪名刑度。

由於高、林2人均未上訴，全案就此定讞。媒體計算，林秉樞倘若繳交罰金，僅須入監執行不得易科罰金的傷害罪8月刑期，扣除先前羈押的226日，林秉樞只要入獄執行14日，就能從本案脫身。

案經檢方聲請定應執行刑，高等法院裁定應執行2年9月。林秉樞不服，提出抗告，最高法院駁回抗告，確定要執行2年9月。他去年10月6日到案執行，本以為14日就可出獄，但執行檢察官不准他易科罰金，必須服完全部的刑期，預計到2025年12月才刑滿，最快也是在今年8月份才能假釋出獄。