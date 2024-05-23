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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

基隆地檢結合榮觀與更保教育訓練　加乘助人力量效果放大

▲▼基隆地檢署辦理榮譽觀護人及更生輔導員聯合教育訓練。基隆地檢署檢察長李嘉明。（圖／基隆地檢署提供）

▲基隆地檢署辦理聯合教育訓練，檢察長李嘉明（左四）到場鼓勵更生人。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／台北報導

為了放大助人的效果，基隆地檢署於今日（23日）辦理榮譽觀護人及更生輔導員聯合教育訓練。積極任事的基隆地檢署檢察長李嘉明強調，期待榮觀與更輔員資源共享，透過交流與傳承，讓助人力量更加強大，為更生人開啟新契機。

本次教育訓練除李嘉明以外、基隆市榮觀協進會理事長楊司平、更生保護會委員陳淵泉、基隆地檢署主任檢察官黃嘉妮、書記官長陳德晶、主任觀護人許瑜庭，以及犯保協會主委吳文喜均親臨會場。由於適逢端午節前夕，基隆地檢也發揮柔性司法的精神，關懷居住於附近的弱勢更生人及馨生人，並致贈應景的粽子、關懷物資及慰問金。此外，李嘉明更勉勵在場的更生人，努力培養適應社會的能力，為自己打造不一樣的人生。

李嘉明致詞時表示，根據法務部的統計，截至今年4月底，在監受刑人的人數合計51,052人，這些人多半無一技之長，年紀偏高，出監後將面臨許多艱難的關卡，真正的考驗才開始，希望藉由舉辦專業訓練拓展榮譽觀護人及更生輔導員的視野，成為幫助更生人的最佳利器，也感謝大家願意投入司法保護工作，協助更生人找到人生方向。

更生保護會基隆分會主委林正峰長期對更生人關懷有加，以實際的行動來支持更生商品，將阿誠的金牛角送到榮觀及更輔老師的手裡，藉此拋磚引玉，希望大家一本初衷，共同幫助在社會邊緣徘徊的更生人，協助他們踏上自立更生的路。

另外楊司平也指出，每一位更生人雖然不完美，但卻有其存在價值，協助他們撕下標籤，減少謀職碰壁及修補家人關係，才能讓復歸之路更加平順。基隆市榮譽觀護人協進會祕書長黃忠賢也感謝本年榮觀積極投入犯罪預防工作，期待榮觀精益求精，百尺竿頭更進一步。

▼基隆地檢署檢察長李嘉明（右）致贈關懷物資。（圖／基隆地檢署提供）

▲▼基隆地檢署辦理榮譽觀護人及更生輔導員聯合教育訓練。基隆地檢署檢察長李嘉明。（圖／基隆地檢署提供）

▼基隆地檢署辦理榮譽觀護人及更生輔導員聯合教育訓練。（圖／基隆地檢署提供）

▲▼基隆地檢署辦理榮譽觀護人及更生輔導員聯合教育訓練。基隆地檢署檢察長李嘉明。（圖／基隆地檢署提供）

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