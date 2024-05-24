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網購老手「點名1物」99.9%踩雷！教戰4關鍵　一票人讚爆：超實用

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

雖然網路購物已相當普及，仍有不少消費者堅持到實體店購買，就怕踩到巨雷。一名網購老手分享經驗談，直言有的網購商品踩雷機率超高，還有品項過於複雜的賣場，大多難以確保商品品質；PO文掀起熱議，大票鄉民留言狂推，「這篇很實用。」

網友在PTT發文提到，以自己20年以上的網購經驗，歸納出4大重點，其中有3類商品絕對不買，包括「昂貴的矽膠、塑膠材質的食物飲料容器」、「鞋子」及「沒牌子的網拍衣服」；另外，品項太複雜的賣場踩雷率也很高。

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首先是「昂貴的矽膠、塑膠材質的食物飲料容器」，她直言，網購圖片都出現各種超美情境，標榜日本、北歐設計，用的時候也的確覺得很美，但久了就會發現，該容器很容易吸味道，清潔更是麻煩，「踩雷率75%。況且這類東西要定期更換，也不太耐用，太貴一率不買。」

包裹,網購,網拍,取貨,電商,簽收（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

再來是「鞋子」，原PO認為踩雷率高達99.9%，「以前年輕時網購，很敢在網路上買鞋子，但遇到的問題真的超多，像是買來尺寸不合、版型奇怪穿了腳痛的、走起路鞋子零件會一直響叮噹的、走路走到一半鞋底掉下來的。我前後買了至少有2、30雙，總之全都丟了。」

至於「沒牌子的網拍衣服」，她覺得踩雷率也有50%，雖然這類商品價格相對便宜，但品質卻無法保證，再來就是穿起來不如預期，甚至有的穿了幾次就破損。

▲網購老手分享經驗談。（圖／翻攝自PTT）

▲網購老手分享經驗談。（圖／翻攝自PTT）

最後，原PO也點名，品項太複雜的賣場踩雷率75%，「你有沒有看過淘寶或蝦皮那種，1個幾十塊錢、各種看起來很好用生活用品，例如收納盒、零錢袋、便利貼、文具雜物、手機架、小夜燈、質感擺件等，當然偶爾也是會撿到寶，但大多數不耐用，過一陣子就丟了，後來我就會避開這類種類太雜亂的賣場，因為大多無法確保產品品質。」

對此，鄉民們心有戚戚焉，紛紛回應「衣物類拍得美照差超多，寄來的版型或材質都有差」、「衣服真的還是要找有牌子的，網購踩雷機率很高」、「同意，買鞋子...年紀越大對舒適度越要求，絕對需要試穿」、「同意鞋子不可隨便買」、「看標題就想到鞋子！就算是日韓貨都不買，不能試穿太容易踩雷了」、「鞋子+1」、「年齡有了不能亂穿亂買，大都實體為主」。

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網購踩雷商品經驗風險

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