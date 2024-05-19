淘寶TOP3女裝店疑「捲款1.5億元」跑路　300多家供貨商遭殃

▲「少女凱拉」被網友爆出疑似捲款跑路。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸知名電商平台淘寶一賣場「少女凱拉」日前被網友爆出公司已註銷，賣場關閉倉庫已搬空，多名消費者未在時間內收到商品，甚至涉及300多家供貨商的貨款3500萬元（人民幣，下同，約台幣1.5億元），目前已有受害供貨商證實此事。

▲目前該店商品已無法購買。（圖／翻攝自微博）

據《藍鯨新聞》報導，5月14日，小紅書上有網友爆料「淘寶550萬粉絲商家『少女凱拉』閉店跑路」，而該店家5月12日還在直播。據網友影片顯示，13日店家所在辦公地點已關門，倉庫已空。 5月14日凌晨，該店在淘寶已完全搜尋不到。

一名買家表示，「少女凱拉」是一家淘寶女裝店，綜合評分4.4分，一年內有超過100萬回頭客，月銷超過90萬件商品，半年超過90萬條好評。在淘寶性感女裝店鋪榜排名前三名。

▲「少女凱拉」在淘寶上擁有不少顧客。（圖／翻攝自微博）

不少人表示，「少女凱拉是自己常光顧的網店，雖然退貨率很高，但一次性多買幾件還是能淘到好衣服的，今天準備退貨時發現，店家竟然不見了」、「昨天還收到包裹，今天就看到店家關門了」、「店做得好好的，為什麼突然這樣啊」。

▲顧客中也有不少是台灣買家。（圖／翻攝自微博）

供貨商宋先生表示，少女凱拉的老闆叫李傑州，欠了自己大概不到10萬元貨款（約台幣45萬元），但總計欠款高達3500萬元左右，涉及300多家供貨商。

▲受害供貨商高達300多家。（圖／翻攝自微博）

目前供貨商已自成群組準備以法律維權，眾人正在蒐證中。不少受害供應商表示，公司註銷兩個月後老闆就失聯了，不禁懷疑，這是一場有計劃的惡意詐騙貨款跑路事件。

宋先生表示，「現在服裝批發業很難做，電商退貨率暴漲，特別是女裝，加上運費險，那些賣場很難賺到錢。既然賺不到消費者的錢，那只能來賺供應商的錢，打個比方，跑路的這些人就是透過賒帳模式，拿進貨10塊的東西賣8塊，還5塊，最後捲3塊錢跑路。

▲公司已註銷。（圖／翻攝自微博）

▲線下公司、倉庫人去樓空。（圖／翻攝自微博，上同）

宋先生補充，之前大部分供貨商對於這種欠帳的模式都是默認的，對方拿貨的時候也沒有合同，都是靠信用，「但這種模式是沒有出路的，欠帳走到最後只有跑路一條路，只有業界的人聯合起來才能有效抵制，例如大家都停了他們貨，逼他們現結，拿不了貨那些商家的日子更難過。」

報導指出，目前該案件已立案。少女凱拉的一位股東回應，他們沒有跑路，正在積極解決問題。