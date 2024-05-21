把握4大網購平台早鳥優惠　北中南超過百款端午粽子任你挑

▲東森購物網去年熱賣粽子以大嬸婆、呷七碗銷售最佳。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

距離端午佳節越來越近，家家戶戶免不了準備粽子應景過節，無論是南部粽、北部粽，或是老字號名店粽、星級飯店的奢華粽，都各有擁護者，網路預購持續升溫，除了有各式各樣的粽子選擇外，從傳統風味到創新口味更是一應俱全，為了吸引買氣，4大網購平台紛紛推活動祭優惠，消費者可把握時間下單。

端午佳節將至，東森購物即日起推出端午肉粽預購登記加碼送樂透金、天天集章包高粽 集章抽粽子豪禮、不定時肉粽快閃結帳現折100元等三大優惠活動，另外，去年站上熱賣粽子以大嬸婆、呷七碗銷售最佳之外，新東陽、晶華酒店、溫國智主廚推出的同樣很受歡迎，而今年口味除了仍以傳統南北粽受到消費者喜愛，創意粽也頗受好評，平台引進更多特色名店，包括屏榮坊的蒲燒鰻魚粽、KKLife的粽香滷肉米漢堡、永心鳳茶的剝皮辣椒雞肉粽、南洋蔬食的咖哩叻沙粽、錦霞樓的蟹肉干貝粽等多種特色肉粽，滿足饕客味蕾。

粽子網購買氣噴發，momo購物網觀察近一週粽子預購年增直衝150%，鎖定端午採買需求，網站特搜北中南全台超過400家品牌名粽，即日起至6/10集結南門市場立家、億長御坊、竹南懷舊、嘉義福源、劉家粽子、晶華酒店、美福大飯店等，超過2,300件名粽下殺85折起，包含送禮首選星級飯店推出奢華名粽禮盒，例如寒舍艾美攜手喜來登，主打紅燒牛三寶及整顆干貝結合客家梅乾菜入粽的招牌御品珍饌組；老饕必啖經典「老字號名店粽」，像是單月狂銷5萬顆的嘉義福源招牌栗子香菇蛋黃肉粽；還有甜點控不能錯過的「沁涼點心冰粽」通通有。

▲寒舍 x 喜來登招牌御品珍饌精品購物袋組，限量組合1,900元。（圖／momo提供）

端午節將至，PChome 24h購物觀察站上近一週「粽子」銷量買氣較前一週成長2.3倍，又以傳統地方名店如：南門市場立家、嘉義福源、呷七碗的粽子最受消費者愛戴。瞄準粽子商機，平台網羅超過百款經典南北肉粽、米其林肉粽禮盒等，包括創立三十餘年的嘉義福源招牌栗子肉粽、蟬聯5年台北米其林必比登推薦的祥和蔬食三杯塔香素粽禮盒組，以及歷年熱銷的呷七碗干貝粽，祭出早鳥優惠7折起，5/31前精選名店肉粽消費滿499元現折50元。

▲嘉義福源 招牌栗子肉粽10入，上等的香Q糯米配上整顆香甜軟綿的栗子，外面包覆著粽葉的清香，即日起至6/3特價699元。（圖／PChome 24h購物提供）

樂天市場精多款名粽，像是胡同燒肉以軟嫩豬五花搭配鮮甜干貝入餡，打造海陸雙饗珍珠壽喜燒肉粽；世界甜點冠軍楊嘉明聯手推出的冠軍烘焙晶冰粽；人氣燒肉丼品牌「開丼」以獨門醬汁搭配豐富餡料推出秘製壹號醬燒肉粽，即日起推出粽子早鳥預購之外，更集結應景禮盒及鮮食冰果，推出端午美食饗宴，下單美食除了可享優惠券、限時下殺折扣、低溫宅配免運等優惠，搭配「賺點全壘打」活動跨店購物，最高可賺22%回饋。此外，也聯合喜憨兒推出多款飄香肉粽與冰粽禮盒，邀民眾一起參與公益認購活動。