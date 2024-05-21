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把握4大網購平台早鳥優惠　北中南超過百款端午粽子任你挑

東森購物網站上熱賣粽子以大嬸婆、呷七碗銷售最佳（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網去年熱賣粽子以大嬸婆、呷七碗銷售最佳。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

距離端午佳節越來越近，家家戶戶免不了準備粽子應景過節，無論是南部粽、北部粽，或是老字號名店粽、星級飯店的奢華粽，都各有擁護者，網路預購持續升溫，除了有各式各樣的粽子選擇外，從傳統風味到創新口味更是一應俱全，為了吸引買氣，4大網購平台紛紛推活動祭優惠，消費者可把握時間下單。

端午佳節將至，東森購物即日起推出端午肉粽預購登記加碼送樂透金天天集章包高粽 集章抽粽子豪禮不定時肉粽快閃結帳現折100元等三大優惠活動，另外，去年站上熱賣粽子以大嬸婆、呷七碗銷售最佳之外，新東陽、晶華酒店、溫國智主廚推出的同樣很受歡迎，而今年口味除了仍以傳統南北粽受到消費者喜愛，創意粽也頗受好評，平台引進更多特色名店，包括屏榮坊的蒲燒鰻魚粽、KKLife的粽香滷肉米漢堡、永心鳳茶的剝皮辣椒雞肉粽、南洋蔬食的咖哩叻沙粽、錦霞樓的蟹肉干貝粽等多種特色肉粽，滿足饕客味蕾。

粽子網購買氣噴發，momo購物網觀察近一週粽子預購年增直衝150%，鎖定端午採買需求，網站特搜北中南全台超過400家品牌名粽，即日起至6/10集結南門市場立家、億長御坊、竹南懷舊、嘉義福源、劉家粽子、晶華酒店、美福大飯店等，超過2,300件名粽下殺85折起，包含送禮首選星級飯店推出奢華名粽禮盒，例如寒舍艾美攜手喜來登，主打紅燒牛三寶及整顆干貝結合客家梅乾菜入粽的招牌御品珍饌組；老饕必啖經典「老字號名店粽」，像是單月狂銷5萬顆的嘉義福源招牌栗子香菇蛋黃肉粽；還有甜點控不能錯過的「沁涼點心冰粽」通通有。

寒舍x喜來登招牌御品珍饌（圖／momo提供）

▲寒舍 x 喜來登招牌御品珍饌精品購物袋組，限量組合1,900元。（圖／momo提供）

端午節將至，PChome 24h購物觀察站上近一週「粽子」銷量買氣較前一週成長2.3倍，又以傳統地方名店如：南門市場立家、嘉義福源、呷七碗的粽子最受消費者愛戴。瞄準粽子商機，平台網羅超過百款經典南北肉粽、米其林肉粽禮盒等，包括創立三十餘年的嘉義福源招牌栗子肉粽、蟬聯5年台北米其林必比登推薦的祥和蔬食三杯塔香素粽禮盒組，以及歷年熱銷的呷七碗干貝粽，祭出早鳥優惠7折起，5/31前精選名店肉粽消費滿499元現折50元。

嘉義福源 招牌栗子肉粽（圖／PChome 24h購物提供）

▲嘉義福源 招牌栗子肉粽10入，上等的香Q糯米配上整顆香甜軟綿的栗子，外面包覆著粽葉的清香，即日起至6/3特價699元。（圖／PChome 24h購物提供）

樂天市場精多款名粽，像是胡同燒肉以軟嫩豬五花搭配鮮甜干貝入餡，打造海陸雙饗珍珠壽喜燒肉粽；世界甜點冠軍楊嘉明聯手推出的冠軍烘焙晶冰粽；人氣燒肉丼品牌「開丼」以獨門醬汁搭配豐富餡料推出秘製壹號醬燒肉粽，即日起推出粽子早鳥預購之外，更集結應景禮盒及鮮食冰果，推出端午美食饗宴，下單美食除了可享優惠券、限時下殺折扣、低溫宅配免運等優惠，搭配「賺點全壘打」活動跨店購物，最高可賺22%回饋。此外，也聯合喜憨兒推出多款飄香肉粽與冰粽禮盒，邀民眾一起參與公益認購活動。

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