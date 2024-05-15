　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

吃貨快看！饗饗、旭集同饗餐飲套券　下殺1元起限時搶

蝦皮購物「517吃貨節」（圖／蝦皮購物提供）

▲「517吃貨節」祭出各項美食優惠，讓消費者可以好好犒賞自己。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

不少人會透過網路購買熱門的美食商品，瞄準吃貨味蕾，網購業者精選各國美食並發放1折起優惠券，像是海底撈麻辣魚皮只要1元，饗饗、旭集同饗餐飲套券下殺1元起，不用勒緊荷包預算，就能大口享受美味，好好療癒自己一番。另外，溫馨五月天，帶媽媽去吃港點，免費送媽咪限定專屬好禮。

向媽媽表達感謝，不一定只能在母親節這個特定的日子，平時也能傳達關愛和感激，點八餐飲集團推出「五月寵愛媽媽月」特別活動，為所有的母親送上感恩和祝福，旗下點8號、點八粵餐廳祭出寵愛媽咪好禮，5月份內，只要透過電話或線上訂位成功，並在預訂時留言備註用餐目的為慶祝母親節，即可獲得價值399元的「DeMon NB超肌能縮時氣墊面膜」一組，為媽媽的美麗增添光彩。

「寵愛媽媽月」限時優惠!「點八餐飲」免費好禮三重送（圖／點八餐飲提供）

▲「點8號」重現經典港式美味，以傳統港式烹飪技藝為基礎，融入現代創意元素，為您帶來獨特且豐富的餐飲體驗。

搶優惠吃美食，蝦皮購物在今年「517吃貨節」祭出最低1折起，包括SesaOle芝初 高鈣黑芝麻粉、協發行泡菜 催淚皮蛋辣椒、格力高 杏仁果飲24+6入、老媽拌麵精選口味4袋組、蕎拉燕麥等都有優惠，超夯海底撈麻辣魚皮更是只要1元，把握為期四天活動，5/14精選各國美食下殺5折起，5/15整點豪灑1折劵，5/16有大成食品牛肉湯、南僑讚岐烏龍麵等明星商品買1送1，5/17活動當日00、12、19、22整點灑57折劵，無負擔下單品嚐。

「18號會員日」再推美食優惠接力，加碼精選五星餐券下殺1元起，原價1,580元的饗饗、旭集-同饗餐飲套券1元起，原價1,419元的寒舍艾美探索廚房平日自助餐吃到飽599元起，將於當天12、16、20點三大時段開賣，不過數量有限，要搶要快，建議把時間記下來，以免錯過。

離端午節倒數一個月，近期各式粽款買氣提前升溫，Yahoo奇摩購物平台觀察平台業績提早發酵週成長近2倍。搶在城隍爺生日慶實體活動開跑前，平台即日起攜手台北霞海城隍廟祭出「端午誕隍祭」線上活動，不僅可線上參拜向城隍爺祈福，還有機會攜伴與城隍爺一起參加龍舟祭江活動，同時平台也精選美食下殺46折起，消費不限金額再抽限量台北霞海城隍廟平安符。

ET快訊
快訊／「金玟池」掰了！　政大景觀池命名第一名從缺
林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費
快訊／統一獅又有壞消息　林靖凱本季報銷
快訊／高雄警淪賭博網站代理商！　2大過免職汰除

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】睽違五年老協珍頂級端午粽熱賣回歸　大顆智利鮑魚、北海道干貝奢華入粽

美食當前卻遇口腔問題找上門？赫力昂*（Haleon）帶你輕鬆辨識問題

不織布產業盛會首在台舉辦！ANEX 2024齊聚明星陣容　展最新趨勢與應用

今天就買！超商「6款咖啡飲品優惠」爽喝　特大杯美式只要37元

上衣中洞大開！歐陽娜娜懶甩酸民「曬辣照」

紅茶尬粉粿、泰式綠奶加茶凍！　超商最新「2款搖搖茶飲」開喝了　

吃貨快看！饗饗、旭集同饗餐飲套券　下殺1元起限時搶

7-11x小美「2款獨家新冰」！加了果醬、茶凍　限時2件0元開吃

【廣編】extra®無糖口香糖5月18、19日品牌屋松菸超吸睛快閃

麥當勞宣布開招「2100名正職人員」！最高起薪42K起　福利一次看

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

寶寶出生2周驟逝...　猩猩媽緊抱孩3個月

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

【廣編】睽違五年老協珍頂級端午粽熱賣回歸　大顆智利鮑魚、北海道干貝奢華入粽

美食當前卻遇口腔問題找上門？赫力昂*（Haleon）帶你輕鬆辨識問題

不織布產業盛會首在台舉辦！ANEX 2024齊聚明星陣容　展最新趨勢與應用

今天就買！超商「6款咖啡飲品優惠」爽喝　特大杯美式只要37元

上衣中洞大開！歐陽娜娜懶甩酸民「曬辣照」

紅茶尬粉粿、泰式綠奶加茶凍！　超商最新「2款搖搖茶飲」開喝了　

吃貨快看！饗饗、旭集同饗餐飲套券　下殺1元起限時搶

7-11x小美「2款獨家新冰」！加了果醬、茶凍　限時2件0元開吃

【廣編】extra®無糖口香糖5月18、19日品牌屋松菸超吸睛快閃

麥當勞宣布開招「2100名正職人員」！最高起薪42K起　福利一次看

第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

土藏造型街邊店！藏壽司插旗台中沙鹿　在地人想吃不用跑市區

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚預言：藍營這些沒改將繼續在野

高薪又過勞！南韓政府曝「醫師平均年薪3億韓元」　觸怒醫界

在飲料偷加「嘉明」！變態男看女同事喝下超興奮　公司：多人受害

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

叫車司機突掏出陰莖！女客嚇壞以為會被性侵　Uber祭懲處

臨終病人發出痛苦嘎嘎聲！護理師揭「死前喉鳴」真相：剩25hrs告別了

握商店審核權！電商基層員工「1年收賄逾4億」　網：疑為淘寶

國產署招標中科停車場「底價3萬」 台北業者溢價50倍搶下

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

消費熱門新聞

賣到缺貨的打架洗髮精、洗衣品等獨家新品、優惠登場

拿坡里8塊炸雞桶買1送1限時搶吃

Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業

7-11霜淇淋新口味！限時2支0元爽吃

市調：媽媽最喜歡這項「心坎禮」

漢堡王「華堡免費送」只有今天！

麥當勞即日起開招「2100正職人員」了！

老賴茶棧聯名進擊的巨人抽機票

台灣珍奶靠這瓶風靡全球六大洲

7-11x小美「2款獨家新冰」限時2件0元

誰說吃冰會胖！網紅開箱「吃不胖冰淇淋」

吃貨快看！饗饗、旭集同饗餐飲套券下殺1元起

家樂福中原店5／15重新回歸！亮點搶先看

超商「6款咖啡飲品優惠」來了！

更多熱門

相關新聞

用月亮杯「拔到崩潰」男友神救援　她淚謝：像兇殺現場

用月亮杯「拔到崩潰」男友神救援　她淚謝：像兇殺現場

一名女網友在生理期時使用網購來的月亮杯，沒想到隔天想取出時，用盡方法也弄不出來，眼看她焦慮又沮喪，男友立刻伸出援手，並在一番努力後成功解決難題，過程中她痛到不行，最後更是感動又抱歉，直呼「整個場面超可怕，像是兇殺現場。」

慕尼黑啤酒節狂歡德瑞雙國浪漫遊

慕尼黑啤酒節狂歡德瑞雙國浪漫遊

一個人也能吃！5間台北韓式料理

一個人也能吃！5間台北韓式料理

國宴等級「囍市集」聚集22家台南知名小吃

國宴等級「囍市集」聚集22家台南知名小吃

超商領貨「金額正確」卻被示警　店員公開暗黑紀錄！

超商領貨「金額正確」卻被示警　店員公開暗黑紀錄！

關鍵字：

美食餐券吃貨網購饗饗旭集

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面