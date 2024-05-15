吃貨快看！饗饗、旭集同饗餐飲套券　下殺1元起限時搶

▲「517吃貨節」祭出各項美食優惠，讓消費者可以好好犒賞自己。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

不少人會透過網路購買熱門的美食商品，瞄準吃貨味蕾，網購業者精選各國美食並發放1折起優惠券，像是海底撈麻辣魚皮只要1元，饗饗、旭集同饗餐飲套券下殺1元起，不用勒緊荷包預算，就能大口享受美味，好好療癒自己一番。另外，溫馨五月天，帶媽媽去吃港點，免費送媽咪限定專屬好禮。

向媽媽表達感謝，不一定只能在母親節這個特定的日子，平時也能傳達關愛和感激，點八餐飲集團推出「五月寵愛媽媽月」特別活動，為所有的母親送上感恩和祝福，旗下點8號、點八粵餐廳祭出寵愛媽咪好禮，5月份內，只要透過電話或線上訂位成功，並在預訂時留言備註用餐目的為慶祝母親節，即可獲得價值399元的「DeMon NB超肌能縮時氣墊面膜」一組，為媽媽的美麗增添光彩。

▲「點8號」重現經典港式美味，以傳統港式烹飪技藝為基礎，融入現代創意元素，為您帶來獨特且豐富的餐飲體驗。

搶優惠吃美食，蝦皮購物在今年「517吃貨節」祭出最低1折起，包括SesaOle芝初 高鈣黑芝麻粉、協發行泡菜 催淚皮蛋辣椒、格力高 杏仁果飲24+6入、老媽拌麵精選口味4袋組、蕎拉燕麥等都有優惠，超夯海底撈麻辣魚皮更是只要1元，把握為期四天活動，5/14精選各國美食下殺5折起，5/15整點豪灑1折劵，5/16有大成食品牛肉湯、南僑讚岐烏龍麵等明星商品買1送1，5/17活動當日00、12、19、22整點灑57折劵，無負擔下單品嚐。

「18號會員日」再推美食優惠接力，加碼精選五星餐券下殺1元起，原價1,580元的饗饗、旭集-同饗餐飲套券1元起，原價1,419元的寒舍艾美探索廚房平日自助餐吃到飽599元起，將於當天12、16、20點三大時段開賣，不過數量有限，要搶要快，建議把時間記下來，以免錯過。

離端午節倒數一個月，近期各式粽款買氣提前升溫，Yahoo奇摩購物平台觀察平台業績提早發酵週成長近2倍。搶在城隍爺生日慶實體活動開跑前，平台即日起攜手台北霞海城隍廟祭出「端午誕隍祭」線上活動，不僅可線上參拜向城隍爺祈福，還有機會攜伴與城隍爺一起參加龍舟祭江活動，同時平台也精選美食下殺46折起，消費不限金額再抽限量台北霞海城隍廟平安符。