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用月亮杯「隔天拔到崩潰」　男友神救援！她淚謝：超像兇殺現場

肚子痛,經痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友在生理期時使用網購來的月亮杯，沒想到隔天想取出時，用盡方法也弄不出來，眼看她焦慮又沮喪，男友立刻伸出援手，並在一番努力後成功解決難題，過程中她痛到不行，最後更是感動又抱歉，直呼「整個場面超可怕，像是兇殺現場。」

女網友在Dcard娓娓道來，日前她終於收到網購的月亮杯，抱著期待又怕受傷害的心情嘗試使用，並成功將月亮杯放入體內；不僅如此，她還特地翻出一些影片和文章，了解取出來的方法後才入睡。

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隔天早上，她按照步驟想取出月亮杯，怎料弄了半小時，仍無法順利取出，「我真的試到快發瘋，左右手輪流試，也試了文章推薦的方法，像大便的感覺把它擠出來一點，但我的狀況是，即使食指可以碰到尾端拉柄，也只能稍微在杯壁底部滑動，若食指和拇指同時伸進去將杯子捏出來，根本連尾端拉柄都碰不到。」

當原PO焦慮得落淚時，男友詢問她是否需要協助，並觀看教學影片先了解一番，「一開始，他洗個手後就直接用食指伸進來，我痛到快往生，後來他邊用潤滑液邊道歉，儘管食指順利進來了，但也遇到挑戰。」

女網友回憶道，「我站在浴缸裡，一腳跨在浴缸邊緣，男友跪在地上用手幫我，表情超像把手伸進什麼恐怖箱一樣困惑，我則表情超扭曲，最後當我們聽到一連串很像放屁的聲音，就知道這次真的有順利解除真空，並讓月亮杯往外滑出來很多，最後一刻我也使出僅存的力氣，用大便的方式繼續擠壓，終於啵一聲...月亮杯彈出來，血灑浴缸。」

月亮杯。（圖／網友喬布蕾提供）

▲月亮杯。（圖／ETtoday資料照）

她直言，場面超可怕，就像是兇殺現場，「男友兩手滿是血笑了出來，我的眼淚則在眼睛打轉，趕緊跟他道謝也道歉；而男友一直說這種事沒什麼，我幹麻道歉，還一直問我還好嗎？」

最後，原PO也感性地說，此事讓她覺得，對方就是對的人，「如果有一天我們真的結婚，然後有人問起是什麼時候覺得可以跟這個人結婚了，我會說，『他幫我把月亮杯拔出來的那一天』。」

對此，網友們紛紛回應，「妳男友好棒」、「天啊！我覺得最重要的一點是，他懂現在不解決妳一整天都會焦慮，而且也完全不嫌棄那些東西，結論就是妳男友真的很讚」、「男友好棒、好有耐心」、「男友超棒」。

另外，也有醫學系生分享拔月亮杯的訣竅，「拔之前一定要讓空氣進去，可以擠壓杯緣，讓它出現離開肉壁的空隙，脫離真空狀態後，左右來回拉拉環後，就可以慢慢拉出來了。」

值得一提的是，「月亮杯」是可重複使用的女性衛生用品，用於收集經血，達到不外漏的目的，通常是由醫療級矽膠或橡膠製成，每次使用前需要清洗後消毒，可持續使用多年。

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