「環島軍演」陸海警鎖定烏坵東引　南北犄角扼台海「前線中的前線」

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區昨（23）日起連續兩日進行「環島軍演」。相較於上次2022年裴洛西訪台後的大規模軍演，這次軍演也加入海警船艦，在金馬一代「挑戰」限制水域，其中，被規劃為演習區的東引島及烏坵島周邊水域。據了解，兩小島一南一北遙望福州，北邊的東引可控住閩江出海口，南邊的烏坵則是金馬間的「中繼」島，戰略價值極高。

▲大陸海警在烏坵及東引周邊海域實施「綜合執法」。（圖／翻攝中國海警，下同）

《環球時報》旗下自媒體《樞密院十號》文章稱，5月23日發佈的演訓示意圖顯示，福建海警14606編隊在烏坵嶼周邊呈繞航之勢，離大烏坵島最近時僅有2.8浬，離小烏坵島最近時僅有3浬；在東引島方向，福建海警14607編隊離東引島最近時僅有3.2浬，「兩個方向的行動均有力的粉碎台當局所謂限制水域一說。」

對於東引及烏坵被劃入軍演區域範圍，大陸知情人士透露，烏丘嶼、東引島緊貼大陸，瞰制台灣海峽交通要道，「台軍視其為台海防禦作戰最前哨、實施重層嚇阻的重要支點。此次解放軍圍島戰備警巡，我海警艦艇首次進入烏坵嶼、東引島所謂限制水域，警懾敲打意圖明顯。」

該知情人士透露，中國海警這次是發出警告，假使局勢進一步惡化，此前採取的金門模式有可能會在台灣海峽的其他區域進行復刻，「包括對烏坵嶼、東引島過往的台船隻登檢執法，或者進入所謂禁止水域，破除台當局關於外島禁限水域的認知界限。」

該知情人士分析，東部戰區的主戰艦機在外繞航繞飛，策應海警艦艇突入執法巡查，「體現出高超的設計感和高效的協同性，這種協同配合不僅是解放軍內部的協同，且向軍警協同升級拓展。」

據了解，東引位於閩江出海口東北方向，與福州市隔海相望，是國軍監控大陸海警船和軍艦在周邊海域活動及出入閩江口的重要支點，因此，國軍在東引及烏坵部署防空、岸置、反艦等飛彈及火箭炮，加上雷達站等戰術支援設備及堅固的反突擊碉堡，打造「前線中的前線」，提早反應能力。