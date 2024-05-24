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台灣國會職權修法引萬人抗爭　日經亞洲列5大重點一次看

▲▼國會改革法案5/24再闖關，立法院場外抗議人潮。（圖／記者黃克翔攝）

▲國會改革法案5/24再闖關，立法院場外抗議人潮。（圖／記者黃克翔攝）

文／中央社

日經亞洲報導，國民黨和民眾黨正嘗試強行通過法案，讓立法院享有新的調查權力及實際掌控巨額基礎建設經費，引發數萬民眾在立法院外抗議。相關爭議從數個角度對台灣構成挑戰。

報導指出，在野的國民黨和民眾黨合計掌握立法院多數，兩黨卻正在反抗外界對其立法提案愈來愈大的反對聲浪，相關法案也會對新上任總統賴清德的職權構成挑戰。

賴總統就職隔天，立法院外就有數萬人聚集抗議當天院會的投票，大多數是年輕人。24日預期還將有更大的人潮現身示威，當天國民黨和民眾黨預計再度嘗試通過他們的法案。

整起爭議帶來的挑戰，包括賴總統能夠推動施政計畫的能力已被打上問號；對在野陣營而言，民眾的怒火規模及來自律師界、學術界甚至前任美國在台協會（AIT）處長的尖銳批評，可能出乎他們意料；而對台灣來說，立法機關的紛爭恐使其增強國防來對抗中國的努力更加艱難。

以下是日經亞洲（Nikkei Asia）整理的5大重點。

國民黨與民眾黨的提案為何爭議如此大？

國民黨和民眾黨聯手提出4項法案，包括將「藐視國會罪」納入刑法、強制總統接受立法委員的提問並予以答覆，以及提撥可能高達新台幣2兆餘元、於在野立委在台灣東部的大本營進行數項基礎建設計畫。

無論法案內容或在野黨嘗試強行通過的方式，都成為批評焦點。法案未經過適當的研議，甚至也未採取記名表決，而是選擇以舉手表決。

全國律師聯合會18日發布聲明表示，相關法案「未經實質討論，更未有實質審查，即強行進入院會表決，...不僅斲傷台灣作為民主國家的根本，亦違背民主憲政及民意政治的基本原理，本會表達最嚴正的譴責」。

2位AIT前處長司徒文（William Stanton）和楊甦棣（Stephen Young）等30位國際學者20日也發表連署聲明，指國民黨與民眾黨所提法案已超越國際各憲政民主國家的規範，顛覆法治理念，包括引入藐視國會罪、要求總統赴立法院報告並接受即問即答，並擴大立法院的調查權，違反台灣憲政架構與立法精神，也超越其他憲政民主國家的立法權限，尤其是政府官員只要反質詢即有可能被關。

除此之外，爭議法案包括命令將新台幣上兆元的政府經費用於建造環台高鐵、花東快速公路及國道6號東延至花蓮，踰越立法權且未徵詢公共意見或進行環境評估，也引發外界擔憂。

民進黨立委吳沛憶表示，她見過一個版本的法案顯示會引進「主權基金」來為這些超大型建設計畫提供經費，暗示可能與中國的「一帶一路」倡議有關。她指出，這些法案是在國民黨團總召傅崐萁本月稍早訪問中國後不久提出，令人「難以不懷疑這場鬧劇背後是否有外國勢力」。

▲▼林淑芬先揮拳麥玉珍 國會改革亂鬥 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林淑芬與麥玉珍在立法院大打出手。（圖／記者屠惠剛攝）

抗議群眾訴求為何？

概括來說，群眾希望法案撤回。許多示威者把焦點放在在野黨強行通過法案的手法，也有些人質疑在野黨正聽命於中國。在21日抗議現場，許多人手持標語寫著「沒有討論，沒有民主」。

一名在場的30歲大學研究人員說：「我們反對立法權過度擴張，尤其是有權力要求官員和公民前來答詢否則可能被關。這是擴權不是改革。」

她還抨擊花東交通三法「顯然是讓有貪汙史的傅崐萁得利，並指出在野兩黨的行為和戒嚴時期如出一轍，恐怕「預告未來的情況」。

對新上台的賴政府有何影響？

賴清德雖贏得1月的總統大選，但民進黨在立委選舉失去絕對多數。如今賴政府上任後僅幾天內的政局發展，只會更凸顯國會分裂可能令台灣施政困難重重的疑慮。

政治大學政治學學者納赫曼（Lev Nachman）指出，目前立法院的紛爭顯示未來預期會出現的情況，至少短期內如此。「立法院不僅將讓賴（清德）的任何政策計畫無法推動，也可能讓（前總統）蔡（英文）過去8年達成的政策倒退。」

納赫曼還說，若這些爭議法案完成立法，「我們有相當可能性見到有人試圖迫害讓國民黨苦惱的民進黨官員」，「國民黨和民眾黨可能會有權力訊問他們想訊問的任何人」。

這如何影響台灣抵禦中國威脅的努力？

立法院的分裂，可能對台灣自我防禦來對抗中國介入與脅迫的努力受到重大影響。

國民黨籍前總統馬英九今年4月訪問中國並與中國國家主席習近平會面，回台後他的辦公室便呼籲應藍白合作速修「反滲透法」。這份法律是為了限制中國對台灣政治和選舉的試圖干預而設計。

資訊安全專家、民進黨立委沈伯洋表示：「從（立法院）會期一開始直到現在，國民黨確實一直示意要推動鬆綁台灣的國安法規。」他尋求針對立委受到中國勢力影響訂定更嚴格的法規，但遭到在野黨立委阻撓。

沈伯洋說，由於民進黨在立法院缺乏足夠票數，因此「我們能做的，是嘗試讓民眾了解為何國民黨和民眾黨的行動對台灣有害」。

朝野對決可能會有哪些結果？

若藍白強勢通過法案，可能引發曠日持久的行政、立法和司法戰。總統則無否決法案的權力。

中研院法律學研究員黃丞儀告訴日經亞洲，若法案通過可能會有2種情況，一是行政院以法案窒礙難行為由退回立法院請求覆議，但立院最終仍可以簡單多數通過法案覆議；二是民進黨立委向憲法法庭聲請釋憲，尋求讓法條因違憲失效。

無論哪種結果，一些批評家指出，台灣人民都要付出代價。東華大學訪問學者馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）表示：「在野黨強力試圖擴權，犧牲了原本可用來解決生計、能源和國防改革的精力，而這些改革是台灣亟需的。」

 
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