大型重機爭取上國道！李孟諺要找民團溝通：尋求民眾可接受方案

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

大型重機爭取上國道，高公局今年下半年將再度重啟安全檢核，交通部長李孟諺今(23日)表示，將找重機團體見面溝通，目前有6成民調憂心重機上國道有危險，將溝通尋求民眾可接受的方案，陸續調整和改變。

李孟諺指出，大型重型機車上高速公路是重機團體非常在意的議題，他將會找時間跟相關團體見面溝通；目前最大困擾為民調有6成民眾擔心重機上國道會不會造成危險，國人接受度相較國外有落差，他將與相關團體見面，找出民眾可以接受的方式，陸續調整和改變。

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由於去年交通事故死亡達3085人，每年降低5%死亡目標跳票，道安和行人地獄問題將是新任交通部長一大挑戰，李孟諺表示，去年交通事故死亡人數下降，減少41人，但確實沒有達到每年降低5%目標，今年將持續強化，除已編列400億元經費改善人行空間、路口，公路局也盤點2萬多個路口推動改善，還有國土署和地方政府也將盤點路口改善，人行道退縮、增加庇護島等成效，經過實際驗證，確實比較安全，未來路口科技執法也會加強。

李孟諺表示，去年路口停等風氣已經建立起來，連外國人也有深刻感受，發現在台灣過斑馬線，汽車都會停讓，可能仍有少數駕駛未停讓，將可透過科技執法取締罰款，減少警力負擔。

由於今年下半年部分交通違罪將不記點、不開放民眾檢舉，李孟諺指出，不記點不代表沒有罰，違規仍有開罰的罰則，記點制度造成駕駛被吊照影響生計，但違規仍有該罰的罰款，對民眾和用路人有所拘束力，未來將朝硬體改善和軟體宣導，有信心可以達成每年死亡降低5%目標。