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社會 社會焦點 保障人權

罰單老闆會負責！放30學生「國道步行」惹議　氣切運將暫休假

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

國道3號北上大溪段21日下午出現約30名學生冒雨在路肩步行，引發網友熱議。初步了解，當時係校車水箱故障而熄火，駕駛又因罹癌氣切而無法言語，只能示意學生下車在安全處集結，未料學生會錯意集體在路肩步行。對此，國道六隊警方今開出600元以上、1200元以下罰單。交通公司業者也回應，該名司機這兩天休假，至於罰單部分公司已經收到，會由老闆負責繳納。

警方調查，該所位於桃園龍潭的大專院校約有6000多名學生，每日通勤學生約有2000多人，校方委外由交通公司駕駛遊覽車接駁；21日當天，其中一輛遊覽車行經國道3號大溪路段時，突因水箱故障而熄火，但駕駛罹癌氣切無法說話，且擔心停靠路肩可能會遭來車追撞，基於安全因素考量，因此先請學生下車在前方安全處集結，自己再透過手機傳LINE回報公司狀況，未料雙方溝通上有誤會，學生會錯意竟排隊沿著路肩步行。

▲國道三號北向大溪段21日下午驚傳有卅餘名學生提著書包走路肩。（圖／翻攝自國道即時路況）

▲國道三號北向大溪段21日下午驚傳有約30名學生沿著路肩步行。（圖／翻攝自國道即時路況）

國道六隊警方表示，本案駕駛違規讓學生下車，依高速公路及快速公路交通管制規則第22條規定，汽車行駛高速公路及快速公路，不得在指定場所以外之路段裝卸貨物或上下乘客，已經明顯違法，經通知駕駛說明後，今(23日)開出600元以上、1200元以下罰鍰。

對此，該名司機所屬的交通公司稍早也做出回應，表示這起事件引發社會關注，因此老闆特別請駕駛這兩天好好休息，至於罰單部分，公司已經收到警方寄來的通知單，老闆將會負責處理繳納；另針對該名駕駛氣切是否會影響行車？業者表示，司機只是不方便說話，都用手機傳訊聯繫，其他部分都正常，不影響載運乘客。

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