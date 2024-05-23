酒駕男過年逆向超速釀1死　新北院國民法官重判11年...史上最重

▲新北男子李東運過年酒駕超速逆撞來車，造成對方駕駛枉死，自己的車也成廢鐵，事發現場一片狼藉。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

新北男子李東運去年（2023年）酒後開車一路超速，闖紅燈逆向衝上五股區新五路二段高架聯絡道，迎面猛撞對向來車，導致黃姓駕駛枉死，李男酒測值高達1.088，被起訴涉犯酒駕致死等罪嫌，新北地院選任素人國民法官參審，今（23日）依以他法致生道路往來危險因而致人於死罪，判李男11年徒刑，可上訴。

《刑法》第185-3條第2項所定酒駕致死罪，法定刑為3年以上、10年以下徒刑，若是10年內再犯酒駕所致，加重為無期徒刑或5年以上徒刑，國民法官參審制度去年元旦施行至今，判決酒駕致死個案最重為9年徒刑、最輕為3年6月徒刑。

但李東運本案被判刑11年，主因是他除了酒駕，還有逆向、超速等違規行為，構成《刑法》第185條「損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者」要件，且因而致人於死，法定刑升級到無期徒刑或7年以上徒刑，李男也成為酒駕致死案件判刑最重者。

▲新北男子李東運過年酒駕超速逆撞來車，2車4人受困，警消努力搶救。（資料照／記者張君豪翻攝）

判決指出，22歲的李男有傷害、販毒等前科，去年1月25日深夜在新北市蘆洲區跟朋友通宵喝酒狂歡，隔天（26日）大年初五上午7點多，他駕駛自用轎車搭載1男1女，在五股區新五路三段一路飆駛、任意變換車道，抵達新五路二段時，闖紅燈逆向以時速90公里衝上高架聯絡道。

當時60歲黃姓男子開車準備去泡溫泉，依遵行方向才上橋就遭李男飛車迎面對撞，2車頓成廢鐵、零件四散，李男座車輪胎噴飛，後半段車身斜掛路肩護欄上，2車4人都受困車內。

無辜挨撞的黃男當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍因胸腹內出血休克、當天上午8點多傷重不治，李男被救出時渾身是傷、意識模糊，醫院驗血換算呼氣酒精濃度達每公升1.088毫克、幾乎爛醉，李男車上2名乘客分受輕重傷。

李男被起訴涉犯酒駕致死、以他法致生道路往來危險因而致人於死罪、過失傷害等罪嫌，他坦承酒駕致死與過失傷害。新北院選任素人國民法官參審，勘驗行車記錄器、街道監視器畫面，顯示李男駛入新五路二段前，有停等紅燈舉動，顯然知道自己逆向仍執意繼續行駛。

國民法官審理認為，李男罔顧其他用路人與自己車內乘客安危，酒駕闖紅燈又逆向超速行駛，造成黃男枉死、黃男家人因而蒙受莫大悲痛難以平復，且李男素行不佳、到案僅坦承部分犯行，也毫無賠償、求取原諒或積極和解作為，今依以他法致生道路往來危險因而致人於死罪，判李男11年徒刑，可上訴。