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BMW飆速打滑！失控撞民宅大翻車　「車上3人毫髮無損」下車就走

▲▼英國一輛超速的BMW失控打滑撞入民宅，但司機與2名乘客卻在事後奇蹟般地爬出車輛，毫髮無損。（圖／翻攝自YouTube）

▲英國一輛超速的BMW失控打滑撞入民宅，但司機與2名乘客卻在事後奇蹟般地爬出車輛，毫髮無損。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

英國20日有一輛黑色BMW超速行駛後在民宅前側翻，所幸司機與車內乘客都毫髮無損，奇蹟般地從車內爬出後，徑直離開現場，而警方目前正在尋找這名在車禍後逃離現場的司機與2名乘客。

據《每日郵報》報導，監視器畫面顯示，當地20日下午6點15分左右，這輛高速行駛的黑色BMW320在進入布拉德福德（Bradford）一個住宅區後，突然失控打滑，導致車頭往右邊方向偏行，並在高速滑行數秒後，撞上一戶民宅的籬笆，車身翻入住戶前庭，零件噴射四濺。

車禍在現場造成了巨大聲響，還在地面留下許多碎片，因此附近居民連忙出門查看，不料他們卻驚訝發現，儘管這輛轎車在意外發生後近乎全毀，但車內人員卻都毫髮無損，還能自己開門爬出車輛。

不願透露姓名的屋主描述，他們在車禍發生前就聽到路上傳來一陣引擎低頻的轟鳴聲，但他們還沒反應過來時，家門口就傳出「砰」的一聲巨響，下秒整棟建築都在震動，他們估計轎車撞上他們的家時，時速至少達60英里（約每小時96.5公里）。

屋主進一步抱怨，「這裡住了很多人，他們可能會撞到路人或是小孩，但幸運的是，沒有人在這起意外中受到任何傷害，車內3人也毫不在意損毀的車輛，在附近觀望了一陣後，就直接離開了，他們根本不關心這起事故是否會危及他人安全，你知道嗎？他們只要再一公尺就會撞上我的家門，我甚至懷疑他們會不會為自己的行為承擔後果。」

事故發生後，緊急救援人員迅速趕到現場，確保沒有人受傷。消防部門還關閉了瓦斯和電力，並緊急疏散住戶，以免房屋結構因車禍損壞倒塌。目前，警方正在調查逃逸乘客的下落，希望盡快將肇事者繩之以法。

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