LIVE／中共展開聯合利劍軍演　國防部17時最新狀況說明

記者郭運興／台北報導

中共東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域從事為期2天的「聯合利劍-2024A」軍演，國防部於稍早發出45秒因應認知作戰的文宣心戰短片，緊接著再釋出台灣海域上我海軍班超軍艦，嚴密監控共艦紹興艦的最新現場畫面，國防部對於中共破壞區域和平穩定的行動，表達遺憾，國軍已依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」檢派海、空及地面兵力應對。國防部也將在下午5時召開記者會針對中共軍演狀況進行說明，《ETtoday新聞雲》為你全程直播。

▲因應中共軍演，國防部釋出最新畫面，我海軍班超軍艦，嚴密監控共艦紹興艦。（圖／國防部提供）

面對中共為期2天的圍台軍演，國防部指出，此次中共藉故實施軍事演習，一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的堅強意志，有信心確保國家安全。國防部強調，國軍已協同海巡署等單位，透過聯合情監偵系統綿密掌握。在地面部隊方面，除正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護。

國防部指出，因應對方可能實施的認知作戰，同步納為先期演練應處項目，所以負責接戰的文宣心戰單位，包括新聞處與軍聞社等，中午已率先釋出45秒的短片因應，強化軍民信心。

▲面對中共啟動軍演，我軍將認知作戰列入演練，文宣心戰單位隨即接戰，釋出45秒短片因應。（圖／國防部）

國防部下午也再度釋出最新畫面，由我國海軍班超軍艦，執行監控共艦紹興艦的任務。

而行政院長卓榮泰也在今天上午的行政院會中，指示各部會針對這次中共軍演，務必要提高注意力，要讓國人感覺到安心。

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