中共軍演　BBC：長期「灰色地帶戰術」試圖削弱台灣戰力

▲中共解放軍東部戰區23日早晨展開「聯合利劍—2024A」演習。（圖／翻攝央視）

記者張寧倢／編譯

台灣總統賴清德就職僅3天後，中國23日突然發起「圍台軍演」，共軍東部戰區宣布在台灣周邊區域進行「聯合利劍－2024A演習」，福建海警也同步進行綜合執法演練。英國廣播公司（BBC）報導稱，專家分析這是中國正在對台採取「灰色地帶戰術」，企圖長期削弱台灣戰力。

根據BBC報導，賴清德在520就職演說時呼籲中國停止對台的軍事和政治威脅，而由於賴過去曾有支持台獨言論，北京當局已將賴清德貼上「分裂主義者」和「麻煩製造者」的標籤。

中共解放軍東部戰區23日「聯合利劍—2024A」演習範圍包含台灣海峽，台灣本島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵嶼、東引島周邊，動員陸、海、空三軍及火箭軍等兵力。東部戰區發言人李熹強調，這是「對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒」。此外，福建海警的艦艇編隊也同步在烏坵嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練。

據BBC報導，軍事分析人士表示，根據共軍公布的演習地圖，這次台灣靠近中國海岸的離島首次被列為打擊目標。台灣媒體也引述軍事專家揭仲的說法稱，這次演習的目的在於「模擬對台灣的全面武裝入侵」。

報導稱，過去一年來中國多次演練以戰機和軍艦包圍台灣，賴清德就職前幾周，台灣偵察到的中國軍事進入有所增加，但到目前為止這些演習並未上升到入侵的程度，而是停留在灰色地帶。分析人士向BBC表示，灰色地帶作戰戰術目的是長期性地削弱對手戰力，而這正是中國試圖對台灣做的事。

▼解放軍再次「圍台」軍演。（圖／翻攝央視）