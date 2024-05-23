　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／中共啟動環台軍演　我軍文宣心戰單位接戰：率先釋45秒片因應

 

▲面對中共軍演，我軍將認知作戰列入操演項目，文宣心戰等單位立即接戰，並率先釋出45秒短片。（影／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

中共東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，我國軍立即透過聯合情監偵系統掌握情勢，而「認知作戰」也納入本次先期演練應處項目。對此，面對認知作戰，負責接戰的文宣心戰單位，包括新聞處與軍聞社等，上午率先釋出45秒的短片因應，同時強化軍民信心。

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹今（23日）宣布，5月23日至24日中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。

對此，國防部表示，近年中共持續派遣機、艦襲擾，已對全球和平穩定造成實質侵害。此次藉故實施軍事演習，不僅無助台海和平穩定，更凸顯其霸道本質。

國防部強調，面對共軍一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國家安全；同時籲請國人，在兩岸情勢嚴峻時刻，扮演堅實後盾、凝聚團結共識，軍民齊心構建防衛作戰關鍵力量，共同守護美麗家園。

在因應方面，國防部表示，國軍已經協同海巡署等單位，透過聯合情監偵系統綿密掌握；地面部隊除正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空及陸岸飛彈部隊亦嚴密蒐報目標。

此外，國防部也強調，對於敵軍可能配合相關行動，實施「認知作戰」，已納為先期演練應處項目。至於面對認知作戰第一線接戰的單位，當屬新聞處與軍聞社，軍方也在上午火速釋出一支45秒的短片予以回應，同時也向國人喊話，強化軍民信心。

對於本次軍演，國安高層表示，從國安單位角度，面對中共動作，就是逐步公布中國機艦動態、軍事動態，公布的意義在於，「我看得到，也讓國民知道狀態是安全的」；另外，也同時讓國人知道，是需要支持國防、支持國軍、支持相關的安全政策的。

國安人士表示，透過持續跟社會的溝通，要讓大家認知到，投資軍事嚇阻的能量，是有必要的，不是像在野黨，削弱台灣的安全能量。

▼面對中共啟動軍演，我軍將認知作戰列入演練，而負責文宣心戰單位，也隨即接戰，率先釋出45秒短片因應。（圖／軍聞社）

▲▼面對中共啟動軍演，我軍將認知作戰列入演練，而負責文宣心戰單位，也隨即接戰，率先釋出45秒短片因應。（圖／國防部）

ET快訊
新航「唯一空難在台灣」　24年前釀83人罹難
日本買藥妝「被多收5000日圓」！　網曝黑心手法
《魷魚遊戲》女星現身台灣！　網認出「熟悉招牌」全嗨了
買進手遊股卻狂跌！董座「出招倒貨」　散戶痛賠149萬
北捷「賴打男」對女乘客狂按爆恐慌！　超扯動機曝
「圍台軍演」首波出擊影片！戰機滿掛實彈　艦艇編組奔赴演習區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘稱中共軍演、藍白佔立院是「裡應外合」　民眾黨嗆：去看眼科

臉書PO打臉民進黨4000字長文！　陳菁徽談藐視國會、聽證、調查權

國發會鬆口核能「尋求全民共識」　行政院：非核家園是不可放棄目標

卓內閣首次院會聚焦經濟！　國發會揭經濟成長率目標3.5%

國會改革法案明交鋒　國民黨開國際記者會：林佳龍曾提藐視國會

再喊話韓國瑜！柯建銘憂「毀憲亂政」序幕剛拉開　國家會永無寧日

影／中共啟動環台軍演　我軍文宣心戰單位接戰：率先釋45秒片因應

不只國防部！中共軍演　卓榮泰要各部會也提高注意力

傳稱李四川選不上新北？　侯友宜笑回：任何人要來都歡迎

吳思瑤：黃國昌你的臉龐一點都不俊俏　「全台最猙獰醜惡」

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

黑衣叔擋揮刀中捷嫌　英勇挺身為護家人！

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

柯建銘稱中共軍演、藍白佔立院是「裡應外合」　民眾黨嗆：去看眼科

臉書PO打臉民進黨4000字長文！　陳菁徽談藐視國會、聽證、調查權

國發會鬆口核能「尋求全民共識」　行政院：非核家園是不可放棄目標

卓內閣首次院會聚焦經濟！　國發會揭經濟成長率目標3.5%

國會改革法案明交鋒　國民黨開國際記者會：林佳龍曾提藐視國會

再喊話韓國瑜！柯建銘憂「毀憲亂政」序幕剛拉開　國家會永無寧日

影／中共啟動環台軍演　我軍文宣心戰單位接戰：率先釋45秒片因應

不只國防部！中共軍演　卓榮泰要各部會也提高注意力

傳稱李四川選不上新北？　侯友宜笑回：任何人要來都歡迎

吳思瑤：黃國昌你的臉龐一點都不俊俏　「全台最猙獰醜惡」

串流收視週榜／《鬼滅之刃》斬斷劇荒！6熱劇「網路口碑」排名升

年過半百大媽也報名！「手槍女王」袁非開課狂賣600萬

永續方舟館2024台東環境教育綠生活市集　6／1盛大登場

血肉果汁機無預警公開北流嘉賓！　「超重量級」網一看暴動

快訊／跟卡森斯一樣只帶兩條內褲　蔣淯安：我自己洗會乾

柯建銘稱中共軍演、藍白佔立院是「裡應外合」　民眾黨嗆：去看眼科

斷交以色列！　哥倫比亞總統下令：在巴勒斯坦設大使館

臺東縣衛生局抽驗端午應景食品29件　結果全數合格

26歲男闖入朋友家中慘遭私刑　「1動作」被球棒+拖把活活打死

桃機打卡新熱點來了　30株「國旗蘭花牆」二航廈迎賓　

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

政治熱門新聞

總統府遺憾中軍事挑釁　有信心守護國安

中共聯合利劍軍演　我國防部已派兵應對

「藐視國會」多容易就會觸發？　蘇巧慧示範給你看

台商當政協在陸設籍　喪失台灣人民身分

討厭民主已死卻挺521？呱吉443字回應

支持蓋「花東快」　柯曝3案態度

黃捷質詢早餐　白喬茵：別再說腦殘話

立院表決卡案外案　黃捷影片打臉藍營

柯：協尋當年要「即問即答」的民進黨

「比蔡英文強硬100倍」！ 　吳子嘉嘆：賴清德變成美國的打手

送賴清德1句話　柯文哲：莫忘初衷

都跟藍合作？柯文哲曝「前半年」戰略

評／民進黨昨是今非！2012年就提藐視國會、調查權　如今批毀憲

德國之聲質疑「反質詢」定義　吳宗憲：立法完成後會跟人民交代

更多熱門

相關新聞

中共圍台軍演「未通知華府」　張競分析反常細節

中共圍台軍演「未通知華府」　張競分析反常細節

解放軍東部戰區今（23）日早上宣布今明在台灣周邊展開為期2天的「聯合利劍-2024A」軍演，「劍指」懲戒台獨份子。軍事專家張競也分析，前兩天共機無動靜就是「反常」，我方卻毫無警覺。至於解放軍選7點45分宣布演習而非整點，以及事前未發布任何航情警報也都是「反常」，研判這次連美國都沒接到圍台通知，代表美中的軍事外交失敗。

不只國防部！中共軍演　卓榮泰要各部會也提高注意力

不只國防部！中共軍演　卓榮泰要各部會也提高注意力

美印太副司令：共軍去年舉行「侵台演習」

美印太副司令：共軍去年舉行「侵台演習」

「圍台軍演」首波出擊影片 戰機滿掛實彈...艦艇編組奔赴演習區

「圍台軍演」首波出擊影片 戰機滿掛實彈...艦艇編組奔赴演習區

中共展開聯合軍演　國防部點企圖：要達到區域內主控權

中共展開聯合軍演　國防部點企圖：要達到區域內主控權

關鍵字：

國防部國軍軍演中共

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

30歲朴寶藍詳細死因被判「急性酒精中毒」

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

6國中生站斑馬線沒車禮讓　他火大檢舉13車成功

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面