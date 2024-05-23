影／中共啟動環台軍演　我軍文宣心戰單位接戰：率先釋45秒片因應

▲面對中共軍演，我軍將認知作戰列入操演項目，文宣心戰等單位立即接戰，並率先釋出45秒短片。（影／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

中共東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，我國軍立即透過聯合情監偵系統掌握情勢，而「認知作戰」也納入本次先期演練應處項目。對此，面對認知作戰，負責接戰的文宣心戰單位，包括新聞處與軍聞社等，上午率先釋出45秒的短片因應，同時強化軍民信心。

中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹今（23日）宣布，5月23日至24日中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。

對此，國防部表示，近年中共持續派遣機、艦襲擾，已對全球和平穩定造成實質侵害。此次藉故實施軍事演習，不僅無助台海和平穩定，更凸顯其霸道本質。

國防部強調，面對共軍一再進逼，國軍全體官兵嚴陣以待，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」堅強意志，有能力、有決心、有信心確保國家安全；同時籲請國人，在兩岸情勢嚴峻時刻，扮演堅實後盾、凝聚團結共識，軍民齊心構建防衛作戰關鍵力量，共同守護美麗家園。

在因應方面，國防部表示，國軍已經協同海巡署等單位，透過聯合情監偵系統綿密掌握；地面部隊除正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空及陸岸飛彈部隊亦嚴密蒐報目標。

此外，國防部也強調，對於敵軍可能配合相關行動，實施「認知作戰」，已納為先期演練應處項目。至於面對認知作戰第一線接戰的單位，當屬新聞處與軍聞社，軍方也在上午火速釋出一支45秒的短片予以回應，同時也向國人喊話，強化軍民信心。

對於本次軍演，國安高層表示，從國安單位角度，面對中共動作，就是逐步公布中國機艦動態、軍事動態，公布的意義在於，「我看得到，也讓國民知道狀態是安全的」；另外，也同時讓國人知道，是需要支持國防、支持國軍、支持相關的安全政策的。

國安人士表示，透過持續跟社會的溝通，要讓大家認知到，投資軍事嚇阻的能量，是有必要的，不是像在野黨，削弱台灣的安全能量。

▼面對中共啟動軍演，我軍將認知作戰列入演練，而負責文宣心戰單位，也隨即接戰，率先釋出45秒短片因應。（圖／軍聞社）

