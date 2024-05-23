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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅控「動員黑道」　綠傻眼：哪個黨把黑道變立委？更生人變總召？

▲▼洪申翰出席民進黨立院黨團輿情回應記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨團副幹事長洪申翰回應媒體提問。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會明（24日）將處理「國會改革」法案，國民黨團總召傅崐萁今（23日）公開指控，民進黨將動員中南部黑道到台北，欲傷害在野黨立委，不過，民進黨團副幹事長洪申翰開記者會，出示一張國民黨立委顏寬恒、羅明才、邱鎮軍排排坐在主席台的照片。他說，哪個政黨直接把黑道變立委？哪個政黨直接把經濟犯罪的更生人變黨團總召？大家心理一清二楚。

洪申翰今天下午受訪說，大家都很清楚，國民黨一直不了解對民主有堅持的年輕人在想什麼，但國民黨卻一直都是最了解、最熟悉黑道的政黨。

洪申翰出示一張顏寬恒、羅明才、邱鎮軍坐在主席台上的照片，他說，顏寬恒是前立委顏清標的兒子，號稱自己是「消波塊的代言人」；羅明才是天道盟創辦人羅福助的兒子；邱鎮軍是新科立委，已經被證實其經營的電子遊藝場發生過40幾次毒品交易事件，而邱也是在5月17日當天把民進黨立委沈伯洋推落主席台，讓沈摔到輕微腦震盪的人。

洪申翰詢問，「國民黨你們有什麼資格講黑道？是哪個政黨直接就把黑道變成立委？是哪個政黨直接就把經濟犯罪的更生人變成（黨團）總召？大家心理都一清二楚」。

民進黨團幹事長吳思瑤也說，傅崐萁做賊喊抓賊、打人喊救人，大家可以想想看，自己跟傅崐萁比起來，誰看起來比較像黑道？在立法院有哪個黨團的立委來自黑道家族？大家可以想一想；哪一個黨團的成員，到現在都還有案底的？大家也可以想一想。

吳思瑤強調，民進黨堅持愛與非暴力，將會「文攻」而非「武鬥」，大家可以現在到議場前看看，是誰又要遂行佔領議場的企圖，上周五跟本周二是哪個黨團率先佔領主席台？是哪個黨團全副武裝，一副要開幹、蠻幹的姿態？都是國民黨。

▼▼完整新聞內容｜吳思瑤：傅崐萁做賊喊抓賊 洪申翰：國民黨有什麼資格講黑道？▼▼
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