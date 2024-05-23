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嘉義縣警局新購6警車71機車 　縣長翁章梁校閱巡邏車

▲▼ 嘉義縣採購新型警用汽機車 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲▼ 嘉義縣長翁章梁校閱警局採購新型警用汽機車 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義縣警察局於113年度編列新臺幣1,068萬元辦理逾齡警用機車汰換，所採購之巡邏車6輛及機車71輛均已驗收完畢，將配發各外勤單位執勤，使警察同仁執法更能有效快速、機動打擊犯罪，保障全體縣民生命、財產安全。

▲▼ 嘉義縣採購新型警用汽機車 。（圖／嘉義縣警局提供）


嘉義縣轄區幅員遼闊，除了有山區的崎嶇山路，亦有沿海的海風吹拂，車輛極易耗損。為維護員警執勤安全，嘉義縣警察局主動向中央爭取經費辦理逾齡警用汽(機)車汰換，本批新車將立即投入維護治安工作行列，以提升打擊犯罪效能。

▲▼ 嘉義縣採購新型警用汽機車 。（圖／嘉義縣警局提供）


縣長翁章梁日前主持縣警局主持授車及校閱儀式，翁縣長致詞時表示，本縣治安2大重要面向是「竊盜案件預防與偵破」及「轄區治安不容挑戰」，本次縣警察局主動向中央爭取經費，於113年度汰換警用巡邏車6輛及機車71輛已全部交車驗收完畢，將全部投入治安維護工作，建構一個讓縣民「安心、安定、安全」的家園，並朝著「勇敢超越，追求更好」的未來邁進，往「農工大縣」徹底實現的方向繼續努力、做好轉型的工作。

▲▼ 嘉義縣採購新型警用汽機車 。（圖／嘉義縣警局提供）


警察局局長林宏儒表示，非常感謝縣長及縣議會對於警政工作的大力支持，雖囿於本縣財政拮据，無法全面立即依照年限汰舊換新，但每年逐步汰換可降低逾齡警用車輛比例，並期許全體警察同仁應有「保養重於維修、維修重於購置」的觀念，延長警用裝備的使用年限，常保裝備最佳狀態，增益員警執法安全性及機動性，在「治安平順、交通順暢、民眾安心」三大原則下，落實縣長指示未來努力的方向。

 
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