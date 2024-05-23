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嘉義縣外事警察通譯講習　延攬各語言人才


▲▼ 嘉義縣外事警察辦通譯講習，延攬各語言人才 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲嘉義縣外事警察辦通譯講習，延攬各語言人才 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局為充實列冊通譯，並提升通譯品質，日前特別辦理通譯講習延攬語言人才，吸引越南語、印尼語、泰語、菲律賓語、英語及韓語等語言人才參加通譯講習，通過筆試及口試測驗後，頒發講習合格證明擔任警察機關列冊通譯。

▲▼ 嘉義縣外事警察辦通譯講習，延攬各語言人才 。（圖／嘉義縣警局提供）

依據行政院核定「通譯制度精進試辦計畫」，113年4月1日起實施，警察機關適用公共事務通譯之費率，日間每案前2小時原為600元，提升至1,000元，夜間每案前2小時原為1,200元，提升至2,000元。過去警察機關通譯講習課程時數大部分為8小時，這次嘉義縣警察局因應「通譯制度精進試辦計畫」，安排連續2日共14小時的通譯講習。

▲▼ 嘉義縣外事警察辦通譯講習，延攬各語言人才 。（圖／嘉義縣警局提供）

通譯講習課程內容包含國立嘉義大學外國語言學系助理教授王莉雰教授通譯技巧及倫理，臺灣嘉義地方檢察署檢察官陳昱奉教授人口販運防制法及相關法令修法介紹、人口販運案件偵查實務，社團法人台灣萬人社福協會副秘書長陳佩君教授跨文化敏感度及通譯心理照護，讓學員能夠學習到來自學界、偵查實務界、民間團體等不同角度的知識，嘉義縣警察局也特別參酌轄內常見涉外案件，規劃於講習中辦理實務演練，演練偵辦（查處）涉外案件實際情形，讓通譯講習與實務接軌。

▲▼ 嘉義縣外事警察辦通譯講習，延攬各語言人才 。（圖／嘉義縣警局提供）

一名資深通譯表示，即便已經在警察機關擔任通譯許多年，也常在不同政府部門擔任通譯，每次有通譯講習或訓練課程還是會馬上報名，透過課程可以加深對通譯工作的了解，學習過去較不清楚的觀念，也學習新的內容，更可以和其他通譯交流心得，這次為了參加講習，好幾週前就提早向公司請假兩天，絕對不錯過上課的好機會！

▲▼ 嘉義縣外事警察辦通譯講習，延攬各語言人才 。（圖／嘉義縣警局提供）

嘉義縣警察局外事科科長林釗圭表示，通譯在警察偵辦（查處）涉及外籍人士涉外案件中扮演相當重要的腳色，通譯要精通兩國語言，協助警察將調查內容從中文翻譯成對方使用的語言，再將對方的回答翻譯成中文，外籍人士有任何疑問也需要透過通譯溝通，我們將通譯視為工作夥伴，一起為警政工作努力。

 
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